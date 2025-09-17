烘焙窯災後重建 台南古法土窯龍眼乾飄香上市

台南龍眼種植面積約3600多公頃為全國之冠，其中以東山區占大宗，種植面積逾1300公頃，往年平均年產量約2萬公噸，而每年7月下旬至9月為龍眼盛產季節，為促進在地農特產品銷售，南市農業局今也協助推廣龍眼乾及各式加工品，希望拓展消費場域，加強市場競爭力。

農業局表示，今年初受到0121楠西大地震影響，造成東山、六甲、楠西、白河、柳營及大內等多處山區烘焙窯受損嚴重，經統計受損龍眼乾烘焙窯約有173處，已向賑災基金會爭取共688萬經費，協助補助農民修復重建烘焙設施，讓古法土窯傳統工藝能夠延續。

東山區農會總幹事余淑琴表示，受到7月份颱風及極端氣候影響，今年東山龍眼產量僅達往年的3、4成，農民會先以販售鮮果為主，再製成龍眼乾，目前龍眼乾製作也將進入尾聲，因產量不多，龍眼乾數量也有限，因此有興趣的民眾要趕緊把握機會選購。

余淑琴也說，東山區農民堅持以古法土窯烘焙方式製作龍眼乾，讓龍眼乾香氣濃郁、口感豐潤，且保有淡淡煙燻風味，不同於機械烘乾品種，相當受到消費者青睞；農會近年也研發桂圓薑母飲、桂圓軟Q糖等加工品，提升龍眼附加價值。