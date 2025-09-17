林俊憲邀馬戲團台南巡迴演出 打婦幼政策讓年輕人願意生養

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影
民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影

爭取台南市長黨內初選出線的民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出，並保留部分座位給弱勢孩子，藉此創造快樂時光。他強調，面對少子化，將結合立委、議員從中央到地方推動幼托補助、零托服務、建立婦幼安全網及特色公園等，減輕養育壓力。

林俊憲表示，「FOCASS馬戲團派對」是很受歡迎的馬戲團，為了安排這次巡迴演出，談了好一段時間才敲定，首場9月20日晚上6點到8點於永康社教中心前廣場舉辦，第二場9月27日同時段於新營綠都心，最後一場10月18日在善化夜市。

活動以「快樂、陪伴、分享」為核心價值，不僅有精彩演出，更有逗趣氣球秀、驚喜互動和豐富點心飲料；活動現場也特別設置愛心專區，邀請當地弱勢兒童參加，確保每位孩子都能感受社區的溫暖與支持。林俊憲說，馬戲團表演象徵堅持與勇氣、創意與團隊合作的精神，希望藉此表演，把單純的快樂帶到社區與各角落。他也強調，此活動不只是娛樂，更是教育與文化的推廣，希望藉此活動讓孩子欣賞不同的藝術，並學會勇敢面對挑戰，甚至學會與他人分享、互助，進而傳遞社會正能量。

林俊憲說，國內少子化嚴重，在婦幼政策上必須再加把勁，將結合立委、市議員與中央合作推動相關政策，包含幼托補助、建立更完密婦幼安全網、零托服務，以及設置更多特色公園等，讓婦幼環境更好，減輕年輕人養育壓力，並讓更多年輕人願意在台南生小孩、養小孩。

馬戲團表演活動也結合公益，凡於活動現場捐出3張以上發票，即可兌換小禮物，發票將統一捐給社福單位，支持更多社會弱勢族群。

民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影
民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影
民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影
民進黨立委林俊憲，今天打婦幼牌，邀請到「FOCASS馬戲團派對」於9月20、27日、10月18日在台南巡迴演出。記者鄭惠仁／攝影

