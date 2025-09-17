快訊

嘉邑行善團獻愛心 捐贈特搜服裝防護基層消防

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，左為行善團理事長鄭秀玉，市消防局長郭立昌代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，左為行善團理事長鄭秀玉，市消防局長郭立昌代表接受。記者李宗祐／攝影

嘉義市消防局特搜隊員在執行任務時常面臨的險峻環境，今年7月丹娜絲颱風襲擊嘉義市，隊員們日夜投入災後復原，協助市民恢復正常生活。為表達感謝，嘉邑行善團捐贈100套價值80萬元專業特種搜救服裝，防護也兼顧舒適性，以提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能。

捐贈儀式上午在嘉義市消防局5樓應變中心舉行，由消防局局長郭立昌代表接受，並向嘉邑行善團理事長鄭秀玉、執行長蔡坤章及全體理、監事們表達感謝。

鄭秀玉表示，捐贈的專業特種搜救服，能保護搜救人員在複雜且危險的環境中執行任務，主要包括保護功能，舒適與活動性（如輕量化、透氣性）以及增強警示與識別性（如高亮度反光條）等，這些功能共同確保搜救人員能安全、高效地完成搜救工作。透過這次的捐贈達到拋磚引玉效果，表達對城市英雄們的深切關懷。

郭立昌表示，嘉邑行善團此次繼先前捐贈消防警備車後，再度匯聚各界愛心，長期以來秉持發揚社會仁風義舉、淨化人心，結合群眾力量，造福鄉梓的宗旨，持續支持消防工作，彰顯行善團對公共安全的重視與承諾。

嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，右為行善團理事長鄭秀玉，市消防局長郭立昌頒感謝狀。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，右為行善團理事長鄭秀玉，市消防局長郭立昌頒感謝狀。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能。記者李宗祐／攝影
嘉邑行善團捐贈嘉義市消防局特種搜救服，提升嘉義市消防局特種搜救隊及義勇特種搜救分隊的救災防護與救援效能。記者李宗祐／攝影

