拳擊熱潮延燒夜市！嘉義文化路夜市電子拳擊機爆紅 吸引人潮挑戰高分
嘉市文化路夜市是觀光客必訪美食與娛樂聚集地，近年除遍地開花的抓娃娃機外，最近「電子拳擊機」也成為新興人氣遊戲，只要投幣就能揮拳擊打，螢幕顯示分數，簡單充滿挑戰性，吸引大批年輕人和親子嘗試，氣氛熱鬧。
日前，嘉義正聲電台經理許家賓在文化路夜市巧遇一場熱鬧場景，只見1名身材健壯的年輕男子大力一拳揮向電子沙包，螢幕瞬間亮出「667」的高分，引來圍觀民眾驚呼連連並報以熱烈掌聲。
擺設電子拳擊機業者表示，只要分數超過550分就能獲得大紅包，這位年輕人不僅刷新高分紀錄，也成為現場焦點。業者分析，拳擊機在夜市走紅，除了帶來刺激的比賽氛圍外，也與近期台灣拳擊運動國際傳捷報有關。包括台灣拳擊好手林郁婷在奧運世界拳擊錦標賽勇奪金牌，以及黃曉雯9月4日在54公斤級比賽以4比1擊敗美國選手裴瑞茲，成功拿下生涯第三面世錦賽金牌，雙雙為台灣拳壇寫下光榮紀錄。2位女將亮眼表現，掀起拳擊熱潮，也讓拳擊機成為夜市最「應景」的遊戲。
業者指出，電子拳擊機兼具娛樂與競技特性，玩家挑戰過程紓發壓力、享受熱血快感，看著分數節節攀升也讓人充滿成就感。如今，不少夜市攤商都將其視為「吸睛利器」，不僅能聚集人潮，還能帶動現場熱鬧氛圍，讓業者荷包滿滿。市面上拳擊機種類繁多，價格從不到10萬元到10多萬元不等，無論是夜市、商圈或親子樂園，都被視為高人氣的互動遊戲設備。
業者宣稱，拳擊機憑藉簡單玩法與熱血挑戰，適合全年齡層體驗，尤其在假日夜市人潮擁擠時，更能成為聚光焦點。隨著拳擊機在文化路夜市掀起熱潮，不少民眾已迫不及待想挑戰高分紀錄。究竟這股「夜市拳擊風」是否會進一步蔓延到全台各大觀光夜市，成為新一波熱門潮流，值得拭目以待。
