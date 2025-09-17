丹娜絲颱風登陸引爆布袋野生文蛤潮 學者剖析「大爆發」成因

嘉義縣布袋鎮好美里沙灘，近期因文蛤「大爆發」成為焦點。7月6日丹娜絲颱風是120年來首次在布袋登陸的颱風，強勁風力捲起巨浪，意外將大量野生文蛤沖上岸。至今持續超過2個月，不僅吸引大量遊客前來戲水、挖文蛤，更有專業團隊「淘金」式採收，引發熱潮。

對於這股罕見的野生文蛤潮，國立嘉義大學水生生物科學系副教授陳淑美指出，文蛤是底棲性會移動的濾食性貝類，喜好棲息砂質與淺海底層。好美里沙灘的水域環境原本就適合文蛤生長，加上當地有養殖文蛤的產業基礎，因此颱風巨浪將海底大量文蛤沖刷上岸，才會造成這次大爆發的現象，數量及大爆發何時結束待調查研究。

她說，台南養殖區屬鹹水環境，文蛤味道較鹹；相較之下，嘉義縣養殖水域半鹹半淡水，培育出文蛤風味較淡，頗具地方特色。漁民說，好美里沙續出現大小不一的野生文蛤，個體重量多在5、6公克，部分逐漸長大，身價隨之提升。不過，隨著遊客湧入帶來環境壓力。陳淑美提醒，垃圾亂丟會影響當地環境與文蛤生長。

雲嘉南濱海國家風景區管理處已邀集相關單位介入整頓，髒亂有改善，志工呼籲遊客「帶走自己的垃圾」。同時，電視綜藝新時代節目團隊也看中這股熱潮，日前到好美里實地拍攝，預計中秋節前播出，勢必再度掀起話題。漁民表示，除了布袋，隔壁台南北門雙村海岸也出現文蛤暴增情況。