季節限定美景銀白秋浪 西螺大橋甜根子草大爆發空拍美景驚艷攝影圈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
每年入秋之際，雲林縣西螺大橋下的濁水溪河灘地，便悄悄換上雪白外衣。大片甜根子草（又稱菅芒花）盛開，花穗如浪花隨風搖曳，銀白花海與鐵橋相映成趣，成為攝影愛好者季節限定的追景熱點。圖／黃威雄提供
近日，嘉義攝影家黃威雄以空拍機記錄下這片壯觀美景，並將畫面分享至「嘉義之美」臉書專頁，吸引大批網友關注。「西螺大橋濁水溪，開滿甜根子草的河灘地。」網友紛紛留言稱讚：「好美喔！」、「像極了銀色波浪！」。

秋天是禾本科植物的盛產期，甜根子草於中秋前後盛開，抽出純白花穗，隨後結果、花絮飄落，最後僅留中軸。這類植物喜好河床砂礫地，雖生長環境貧瘠，卻因其發達地下莖，能在惡劣環境中頑強存活。因此，也有人將其視為「不畏逆境」與「堅毅生命力」的象徵。

第四河川分署指出，濁水溪河灘地除甜根子草外，也分布大量芒草與狼尾草，遠觀如覆雪大地，隨風律動，令人心曠神怡。這片綠地除了提供美麗景觀，也具備良好的抑制揚塵效果，是結合生態與景觀的自然饋贈。

嘉義與周邊地區也有多處知名的菅芒花景點，包括竹崎鄉牛稠溪畔、嘉義市軍輝橋下、嘉義縣鹿草鄉與台南後壁區交界的八掌二橋，以及水上鄉南靖村的台糖五分車舊鐵橋等，沿

八掌溪河床綿延展開，為秋冬戶外攝影增添濃厚詩意。攝影愛好者表示，黃昏時分的夕陽斜照，正是捕捉菅芒花與落日交織之美的最佳時機。每到午後，已有不少玩家提早卡位、架起腳架，只為拍下那一刻最動人的銀白浪花。

