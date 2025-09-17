快訊

謝欣穎斬王柏傑4年情！昔好友婚禮大吵「互潑飲料」分手內幕曝

設址88會館隔壁吸金、洗錢1.7億 絕對集團總經理聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市文化路觀光夜市吸客奪冠 文化公園「噪音監測分貝機」上線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府建設處近日在文化公園設置1支「噪音監測分貝機」，在地臉書社群「綠豆嘉義人」成為民眾議論的焦點。記者魯永明／翻攝
嘉市府建設處近日在文化公園設置1支「噪音監測分貝機」，在地臉書社群「綠豆嘉義人」成為民眾議論的焦點。記者魯永明／翻攝

觀光署公布1至6月嘉義縣市主要景點人潮統計，嘉市文化路觀光夜市以736萬7112人次奪下最受歡迎景點寶座，人氣遠勝其他景點，成為遊客與市民消費、休閒重要去處。觀光熱潮帶動周邊商圈發展，不過，隨著文化、藝術及街頭藝人音樂活動頻繁舉辦，如何兼顧居民生活安寧與公共活動需求，成為課題。市府建設處近日在文化公園設置1支「噪音監測分貝機」，在地臉書社群「綠豆嘉義人」成為民眾議論的焦點。

對於分貝機的用途，建設處表示，這套監測設備主要是用來提醒公園舉辦活動的社團注意音量控制。若音量超過規定標準，公園管理員會先行勸導，並非直接作為取締工具。建設處強調，希望藉由公開數據與提醒，讓活動主辦單位自律，減少噪音干擾。

嘉義市環保局指出，確曾接獲民眾或附近商家的檢舉，反映文化公園活動使用擴音設備時音量過大。依照現行規定，晚間7點至11點之間，若使用擴音設施，噪音標準不得超過62分貝。目前雖尚未因超標開立罰單，但透過監測與管理，能有效降低糾紛發生。

有網友主張禁止夜間演唱；有人說，開放街頭藝人，禁用卡拉OK；文化公園位於市區核心地帶，長期以來是市民休閒運動、藝文展演的重要場域。每逢假日，常有社團舉辦歌舞、音樂演出或市集活動，聚集不少人潮，但也時常伴隨噪音爭議。

市府此次安裝分貝機，正是希望在活絡公共空間與維護周邊居民安寧之間找到平衡點。同時呼籲各活動單位與參與民眾，共同營造友善空間，讓嘉義市在觀光與藝文發展上持續蓬勃，同時維護良好生活品質。

嘉義 噪音 街頭藝人

延伸閱讀

嘉市全國科展團體第一名 展現科學168深耕成果

嘉義市「樂齡勇壯城成果展」熱鬧登場 黃敏惠市長攜手潘若迪展現活力

龍潭環警監深夜出擊 1晚逮8噪音車祭罰單

「我們賣雞肉飯，別人賣科技」 黃敏惠憂財劃法削弱嘉義市競爭力

相關新聞

嘉市文化路觀光夜市吸客奪冠 文化公園「噪音監測分貝機」上線

觀光署公布1至6月嘉義縣市主要景點人潮統計，嘉市文化路觀光夜市以736萬7112人次奪下最受歡迎景點寶座，人氣遠勝其他景...

星國只買斗六文旦？黃偉哲：不想掀戰

秋節將近，文旦陸續上市，有媒體報導指麻豆文旦因風災幾乎零出口，新加坡買方點名希望供應斗六文旦，對此，台南市長黃偉哲昨直言...

季節限定美景銀白秋浪 西螺大橋甜根子草大爆發空拍美景驚艷攝影圈

每年入秋之際，雲林縣西螺大橋下的濁水溪河灘地，便悄悄換上雪白外衣。大片甜根子草（又稱菅芒花）盛開，花穗如浪花隨風搖曳，銀...

陸蟹遭BB槍射殺 台江國家公園管理處加強巡守

6至9月是陸蟹「抱卵期」，會由棲息地穿過道路、越過堤防來到海邊釋卵，台南城西防風林區為凶狠圓軸蟹最大棲息地，台江國家公園...

有望紓解南科車潮！台南溪埔中路拓寬動土 拚後年完工

台南善化區南121線溪埔中路是麻豆、佳里區等到南科上班要道，原本6月封路後執行道路拓寬暨銜接烏橋中路工程，受到風災影響，...

2025縣市長滿意度出爐 張麗善名列全台第4這樣說

天下雜誌今公布2025年縣市治理大調查，雲林縣長張麗善以76.6分名列全國22名縣市首長第4，張麗善感謝縣民信任與肯定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。