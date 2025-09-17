嘉市文化路觀光夜市吸客奪冠 文化公園「噪音監測分貝機」上線

觀光署公布1至6月嘉義縣市主要景點人潮統計，嘉市文化路觀光夜市以736萬7112人次奪下最受歡迎景點寶座，人氣遠勝其他景點，成為遊客與市民消費、休閒重要去處。觀光熱潮帶動周邊商圈發展，不過，隨著文化、藝術及街頭藝人音樂活動頻繁舉辦，如何兼顧居民生活安寧與公共活動需求，成為課題。市府建設處近日在文化公園設置1支「噪音監測分貝機」，在地臉書社群「綠豆嘉義人」成為民眾議論的焦點。

對於分貝機的用途，建設處表示，這套監測設備主要是用來提醒公園舉辦活動的社團注意音量控制。若音量超過規定標準，公園管理員會先行勸導，並非直接作為取締工具。建設處強調，希望藉由公開數據與提醒，讓活動主辦單位自律，減少噪音干擾。

嘉義市環保局指出，確曾接獲民眾或附近商家的檢舉，反映文化公園活動使用擴音設備時音量過大。依照現行規定，晚間7點至11點之間，若使用擴音設施，噪音標準不得超過62分貝。目前雖尚未因超標開立罰單，但透過監測與管理，能有效降低糾紛發生。

有網友主張禁止夜間演唱；有人說，開放街頭藝人，禁用卡拉OK；文化公園位於市區核心地帶，長期以來是市民休閒運動、藝文展演的重要場域。每逢假日，常有社團舉辦歌舞、音樂演出或市集活動，聚集不少人潮，但也時常伴隨噪音爭議。

市府此次安裝分貝機，正是希望在活絡公共空間與維護周邊居民安寧之間找到平衡點。同時呼籲各活動單位與參與民眾，共同營造友善空間，讓嘉義市在觀光與藝文發展上持續蓬勃，同時維護良好生活品質。