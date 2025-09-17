聽新聞
陸蟹遭BB槍射殺 台江國家公園管理處加強巡守
6至9月是陸蟹「抱卵期」，會由棲息地穿過道路、越過堤防來到海邊釋卵，台南城西防風林區為凶狠圓軸蟹最大棲息地，台江國家公園管理處採取護蟹行動以來，數量明顯成長，卻也發現路殺的圓軸蟹體內有BB彈，懷疑是有人「試槍彈威力」。
針對圓軸蟹疑遭BB槍射擊，台江處表示，接獲志工回報後，已通報海巡單位加強巡守。
南市安南區城西焚化爐西南方大片防風林是國內凶狠圓軸蟹主要棲地，過去因為人為捕捉、路殺等情形，數量減少剩3、4千隻。2021年起台江處採取護蟹行動，在母蟹抱卵期設置路障等，讓母蟹順利離開防風林到海邊釋卵、繁衍後代。第1年記錄到約4千隻母蟹越堤釋卵，護蟹行動後，數量明顯增加，已來到7、8千隻。
今年的護蟹行動將進入尾聲，有人擔心7到8月颱風又下雨，可能會影響母蟹釋卵；台江處指出，紀錄資料顯示，母蟹數量沒有減少，反而增加，且可望破萬，是可喜現象。
志工在護蟹時也曾發現路上死了10幾隻陸蟹，並非車輛輾斃，經剝開發現體內有BB彈，研判是遭人以BB槍射殺，「射擊蟹殼試BB槍的威力」，因過去曾未發生，應是偶發事件。台江處表示，會討論未來是否設置監視器等設施或縮時攝影，也會和居民溝通、聽取建議。
