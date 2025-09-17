星國只買斗六文旦？黃偉哲：不想掀戰

秋節將近，文旦陸續上市，有媒體報導指麻豆文旦因風災幾乎零出口，新加坡買方點名希望供應斗六文旦，對此，台南市長黃偉哲昨直言，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，「不想掀起文旦大戰」；雲縣府則表示「兄弟爬山、各自努力」。

根據南市農業局資料顯示，台南文旦預估今年栽種面積1076公頃，全國最大，其中，麻豆區為台南最大產區，預估面積約815公頃，往年麻豆文旦年產量約達2萬公噸，今年受丹娜絲颱風影響約剩2成。雲縣府農業處表示，雲林文旦種植面積235公頃、今年產量約4800公噸。

雲林宜捷威農產公司10日舉行農產封櫃儀式，據了解，當天該農產公司業者受訪，針對採購農產表示「每一年都很多人去賣文旦，結果今年賣文旦的人不見了，台南幾乎出口要掛零，他們（指新加坡買方）有主動叫我們供貨」。

麻豆區公所20日將於曾文市政願景園區舉辦麻豆文旦節，今年以「柚佑麻豆・安康曾文」為主題，黃偉哲昨宣傳活動時說，麻豆文旦今年雖然量少，仍是秉持要販售正宗麻豆文旦、維持品質與金字招牌，因此今年麻豆文旦不漲價也沒有其他地區的文旦混充，明年產量恢復後才能打開更多通路。

黃偉哲更針對報導指出，台南文旦還是有產量，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，不要影響台南文旦，「我們不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦的品質與好名聲，是市府努力的目標」。

南市農業局表示，今年麻豆文旦仍有外銷，8月底18公噸麻豆文旦已封櫃前往加拿大，另外還有香港、加拿大等地近期也陸續封櫃出貨，儘管今年產量因風災減少，透過農民的努力，仍能穩定供應精品文旦出口。

雲縣府農業處長魏勝德回應說，「兄弟爬山、各自努力」，農產品銷售就尊重市場機制，斗六文旦品質都在水準之上，歡迎國內外市場來雲林採購。