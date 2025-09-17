有望紓解南科車潮！台南溪埔中路拓寬動土 拚後年完工

台南善化區南121線溪埔中路是麻豆、佳里區等到南科上班要道，原本6月封路後執行道路拓寬暨銜接烏橋中路工程，受到風災影響，延至昨動土；市長黃偉哲說，工程估後年8月完工，可望有效分流車潮，讓南科與溪北產業生活圈緊密連結。

南市工務局說明，溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，範圍從台19甲線麻善公路與溪埔中路交叉口，向南延伸至豐年橋，長度約1.9公里，將由現況路寬10公尺採雙側拓寬至18公尺；新闢路段部分，由豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同樣為18公尺，含1座橋梁，都採雙向4車道設計，總經費約9.54億元，由內政部國土管理署補助加上市府自籌配合款辦理。

黃偉哲主持動土典禮，他表示，南科帶動地方發展已外溢至溪北地區，每天從麻豆、佳里等地區前往南科上班的車潮也不少，車流行經善化胡厝寮社區會影響社區寧靜，也容易造成交通壅塞，而溪埔中路拓寬暨新闢道路工程，是來往南科園區聯絡溪北的重要道路建設，可望有效解決通勤塞車問題。

針對國道8號與北外環道路進入新港社大道的車流問題，工務局指出，新港社大道路口轉向工程去年已完工，北外環樹谷聯絡道則估明年4月完工，正向交通部爭取國8交流道改善及南133路口立體化工程，及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程，待聯外交通工程完成，可望增加南科路網的服務範圍和效能。