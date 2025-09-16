2025縣市長滿意度出爐 張麗善名列全台第4這樣說

天下雜誌今公布2025年縣市治理大調查，雲林縣長張麗善以76.6分名列全國22名縣市首長第4，張麗善感謝縣民信任與肯定，強調這是縣府團隊共同努力的成果，也是縣民長期支持的回饋。

天下雜誌公布的施政指標中，雲林縣在「推廣城市特色」滿意度達84.64%，全國排名第3，縣府表示，雲林縣近年積極推動「香客變遊客、遊客變常客」計畫，同時發展森林療癒品牌，打造國際級療癒基地，的確為地方帶來新能見度。

縣府指出，雲林縣在經濟與教育領域也展現成果，縣民對「維持地方經濟繁榮」的滿意度達77.17%；教育方面，國中小輟學率僅0.12%，中輟生復學率100%，另樂齡學習參與率高達78.21%，社福與醫療部分，長照涵蓋率達91.19%，公共化幼兒園比率88.65%，「醫療與衛生政策」滿意度則有79%。

對於外界評價，張麗善表示，這不僅是縣府團隊的成果，更是縣民長期支持的回饋。她感謝縣民肯定與信任，期許縣民與縣府團隊持續合作，一起打拚，實現農工商科技城願景。