快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

台南不動產防詐平台8個月阻卻詐騙8件 為民守住7230萬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府地政局今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至8月31日已聯繫通報62件、成功阻卻詐騙8件，避免財損7230萬元。另「地籍異動即時通」的申辦數前8個月也達2萬4227件。市長黃偉哲今天下午在市政會議，肯定於地政局積極作為，並要求各局處總動員，協助市民識詐、防詐。

黃偉哲表示，詐騙手法日益多元，金融機構人員若能留意民眾神情異常並及時關懷，就能減少受害機會。地政局與警察局、地檢署建置平台，透過地政事務所即時通報可疑事件，可有效提高攔阻成功率。他指示，除持續加強基層人員訓練，對有功人員也應表揚與獎勵，並深化與金融機構的合作。

地政局指出，台南市11個地政事務所攜手警察局及地檢署組成「防詐鐵三角」，對疑似詐騙或需控管案件，由警察層報地檢署，並可囑託禁止處分登記，及時阻斷詐騙行為，保障民眾財產權。

防詐具體措施包括延長非金融機構設定案件辦理期限，讓所有權人有更多時間審慎思考，相關處理時限由2日延長為3日。同時推廣「地政三寶」，其中「住址隱匿」服務已受理7457件，「指定送達處所」至8月底受理951件，「地籍異動即時通」2萬4227件。

「地籍異動即時通」2024年共辦理1萬4935件，較2023年成長3.3倍，自2016年10月開辦以來，截至今年14年8月底累計5萬4293件。而今年至8月底已超過2.4萬件，顯示民眾使用率逐年提升。

地政局表示，將持續深入社區推廣「地籍異動即時通」及「地政三寶」，目前已洽談9家金融機構合作，未來也會持續擴大推廣，共同防堵不動產詐騙。

台南市地政局打詐先成立「不動產防詐聯繫平台」，8個月成功阻卻詐騙8件，避免財損7230萬元。圖／南市地政局提供
台南市地政局打詐先成立「不動產防詐聯繫平台」，8個月成功阻卻詐騙8件，避免財損7230萬元。圖／南市地政局提供

詐騙 台南 警察 黃偉哲 金融機構

延伸閱讀

麻豆文旦節9/20登場 黃偉哲籲認清品牌

2026臺南古都馬20週年 開放報名

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

相關新聞

台南不動產防詐平台8個月阻卻詐騙8件 為民守住7230萬

台南市政府地政局今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至8月31日已聯繫通報62件、成功阻卻詐騙8件，避免財...

絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢...

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯...

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。