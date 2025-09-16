台南不動產防詐平台8個月阻卻詐騙8件 為民守住7230萬

台南市政府地政局今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至8月31日已聯繫通報62件、成功阻卻詐騙8件，避免財損7230萬元。另「地籍異動即時通」的申辦數前8個月也達2萬4227件。市長黃偉哲今天下午在市政會議，肯定於地政局積極作為，並要求各局處總動員，協助市民識詐、防詐。

黃偉哲表示，詐騙手法日益多元，金融機構人員若能留意民眾神情異常並及時關懷，就能減少受害機會。地政局與警察局、地檢署建置平台，透過地政事務所即時通報可疑事件，可有效提高攔阻成功率。他指示，除持續加強基層人員訓練，對有功人員也應表揚與獎勵，並深化與金融機構的合作。

地政局指出，台南市11個地政事務所攜手警察局及地檢署組成「防詐鐵三角」，對疑似詐騙或需控管案件，由警察層報地檢署，並可囑託禁止處分登記，及時阻斷詐騙行為，保障民眾財產權。

防詐具體措施包括延長非金融機構設定案件辦理期限，讓所有權人有更多時間審慎思考，相關處理時限由2日延長為3日。同時推廣「地政三寶」，其中「住址隱匿」服務已受理7457件，「指定送達處所」至8月底受理951件，「地籍異動即時通」2萬4227件。

「地籍異動即時通」2024年共辦理1萬4935件，較2023年成長3.3倍，自2016年10月開辦以來，截至今年14年8月底累計5萬4293件。而今年至8月底已超過2.4萬件，顯示民眾使用率逐年提升。