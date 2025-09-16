麻豆文旦節9/20登場 黃偉哲籲認清品牌

台南市長黃偉哲今天宣布，2025麻豆文旦節將於9月20日在曾文市政願景園區登場，提醒消費者認清品牌，選購台南市政府或麻豆農會掛名的「麻豆文旦」。

2025麻豆文旦節主題是「柚佑麻豆．安康曾文」，黃偉哲今天在宣傳記者會指出，麻豆文旦享譽全國，是台南秋季最具代表性的農業品牌，今年風災造成產量大減，僅剩往年1至2成，供不應求，但仍得為來年量產打開行銷通路。

黃偉哲表示，今年麻豆文旦減產，但市府和農民秉持寧缺勿濫、寧少勿混心態，拒絕混入他地文旦，以維持麻豆文旦品質及名聲，也希望消費者認清品牌。

屆時麻豆文旦節也將展售文旦、紅柚、白柚等農產周邊商品，包括沐浴乳、洗髮精、洗面乳、柚子醬等，這些產品近期在新加坡及澳洲等國外市場廣受好評。

麻豆文旦節現場還有「文旦入菜」品嘗區，推出「柚香菜包」與「柚香雞湯」等試吃體驗，這些創新料理將文旦清香融入傳統飲食，帶來獨特風味。「農創市集」集結在地青農與文創品牌，展示文旦加工品、果乾、手工藝及生活小物。「親子互動遊戲」專區則設計闖關和趣味活動，寓教於樂。