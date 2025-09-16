快訊

麻豆文旦節9/20登場 黃偉哲籲認清品牌

中央社／ 台南16日電

台南市長黃偉哲今天宣布，2025麻豆文旦節將於9月20日在曾文市政願景園區登場，提醒消費者認清品牌，選購台南市政府或麻豆農會掛名的「麻豆文旦」。

2025麻豆文旦節主題是「柚佑麻豆．安康曾文」，黃偉哲今天在宣傳記者會指出，麻豆文旦享譽全國，是台南秋季最具代表性的農業品牌，今年風災造成產量大減，僅剩往年1至2成，供不應求，但仍得為來年量產打開行銷通路。

黃偉哲表示，今年麻豆文旦減產，但市府和農民秉持寧缺勿濫、寧少勿混心態，拒絕混入他地文旦，以維持麻豆文旦品質及名聲，也希望消費者認清品牌。

屆時麻豆文旦節也將展售文旦、紅柚、白柚等農產周邊商品，包括沐浴乳、洗髮精、洗面乳、柚子醬等，這些產品近期在新加坡及澳洲等國外市場廣受好評。

麻豆文旦節現場還有「文旦入菜」品嘗區，推出「柚香菜包」與「柚香雞湯」等試吃體驗，這些創新料理將文旦清香融入傳統飲食，帶來獨特風味。「農創市集」集結在地青農與文創品牌，展示文旦加工品、果乾、手工藝及生活小物。「親子互動遊戲」專區則設計闖關和趣味活動，寓教於樂。

文旦 品牌

相關新聞

2025縣市長滿意度出爐 張麗善名列全台第4這樣說

天下雜誌今公布2025年縣市治理大調查，雲林縣長張麗善以76.6分名列全國22名縣市首長第4，張麗善感謝縣民信任與肯定，...

極端降雨挑戰防洪...大湖口溪「最後一哩路」未完工 水利署年底啟動檢討

雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損，地方殷殷期盼整...

2026臺南古都馬20週年 開放報名

以古蹟密度最高及小吃補給最豐盛聞名的「2026臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20週年，明年3月1日在市府永華市政中心南島路盛大開跑，並於15日起開放報名。南市府15日於永華市政中心舉辦記者會，臺南市

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

台南麻豆文旦今年因丹娜絲颱風減產8成，有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦，台南市長黃偉哲今強調不想掀起文旦大戰，台...

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦免費烤肉，限量300組，提供烤蚵、肉片、香腸、花枝...

黃敏惠連3年獲雜誌施政標竿首長 嘉市勇奪「慢老城市」非六都冠軍

嘉義市在天下雜誌2025年縣市首長施政滿意度調查中再度表現卓越，市長黃敏惠連續3年榮獲施政標竿首長。嘉義市同時在「慢老城...

