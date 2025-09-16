極端降雨挑戰防洪...大湖口溪「最後一哩路」未完工 水利署年底啟動檢討

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損。記者陳雅玲／攝影

雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損，地方殷殷期盼整治最後一哩路盡快完成，立委張嘉郡今邀水利署等單位會勘，水利署副署長王藝峰表示，年底將啟動治理計畫檢討，會以經費最少、最快方式解決水患問題。

今天會勘包括斗南鎮長沈暉勛、鎮代會副主席黃藏諒、斗南新南里長宋國源、縣議員顏忠義及賴明源、雲林縣土風舞協會理事長洪惠玲等民代，及多位居民、農民都到場關心，宋國源表示，每逢豪大雨大湖口溪溢流，新南里段兩側筍園全淹水，光是今年就已淹水兩次。

沈暉勛說，大湖口溪整治多年，剩下最後一公里沒有設置堤防，導致淹水災情頻傳，居民苦不堪言，黃藏諒也說，今年農作物受淹水災情損害嚴重，筍園淹水事後要花3個月整理，農民無法耕作，影響很大，希望大湖口溪整治最後一哩路能完成。

王藝峰指出，今年颱風帶來的降雨都超過設計保護標準，造成大湖口溪沿線很多地方受到淹水災害，水利署非常在乎，也認為在極端氣候下，傳統治理方式要檢討，預計年底會啟動大湖口溪治理檢討，過程中會跟居民充分溝通，用最生態、經費最少，最快方式進行治理工程，改善淹水災情。

大湖口溪全長18.5公里，治理工程在2023年底完成，王藝峰指出，大湖口溪疏砂量很大，兩岸又都是農作區，漂流雜木很多，易造成橋梁阻塞影響，水利署在短期內會先加強清淤，也會配合鐵路局、公路局打開橋梁的瓶頸段。

張嘉郡說，近年氣候變遷加劇，瞬間豪雨已屢次突破過往防洪設計的臨界值，若不及時整治，河岸潰決恐將危及下游聚落與農田，水利署已編列治理規畫費，希望能盡快完成設計及經費預估，她會全力爭取讓工程早日動工。

另外，大湖口溪本來已整治完成，因為氣候變遷有不足之處，希望納入風災特別條例一起處理，她將持續督促水利署及縣府落實短期防護並加速長期治理規畫，確保防洪效能發揮。

雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損，立委張嘉郡（右二）今邀水利署會勘找解方。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大湖口溪整治多年，僅剩上游斗南新南里段尚有1公里尚未整治、沒有堤防，每逢豪大雨溢堤造成兩岸筍園災損，立委張嘉郡（右二）今邀水利署會勘找解方。記者陳雅玲／攝影

