快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

海洋探險島開幕 翁章梁：嘉縣親子旅遊環境提升

中央社／ 嘉義縣16日電
嘉縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁。圖／嘉縣府提供

看好台積電嘉義縣設廠商機，與台積電工地鄰近的「好想兔海洋探險島」今天開幕；縣長翁章梁說，這區域不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也同步提升，歡迎更多業者來設點。

「好想兔海洋探險島」佔地超過2000坪，結合IP「好想兔」，設有6大主題場域及20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，為嘉義觀光注入新活力，今天邀翁章梁為開幕剪綵、參觀遊樂設施。

翁章梁接受媒體聯訪表示，好想兔海洋探險島坐落縣治區，對面就是故宮南院，故宮南院旁就是台積電先進封裝廠工地，鄰近還有咩咩上樹、蒜頭糖廠等熱門景點。

翁章梁表示，台積電先進封裝廠預計今年底至明年裝機、民國116年開始量產。另外，中央已經核定新台幣12億元在嘉義縣治區打造的無人機國家級研究創新中心，此區不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也在同步提升，邀請家長帶孩子來嘉放電，也歡迎更多業者來嘉義籌設親子旅遊據點。

參觀「好想兔海洋探險島」後，翁章梁說，有好玩的公仔，小孩子會非常喜歡，這次他去英國就看到JELLY CAT的絨毛玩偶很受歡迎，遊樂場可以作這樣的結合，就能捉住小孩子的心。

嘉義縣文觀局指出，今年陸續有其他新興親子景點登場，包括以繽紛夢幻主題及奇幻童趣場景的「歐樂沃築夢城堡」，讓嘉義縣旅遊景點更加多元精彩。

嘉義 翁章梁 台積電

延伸閱讀

嘉義優鮮與故宮南院聯名 中秋禮盒藏國寶畫作驚艷亮相

嘉縣建濱海環教場館 參考倫敦濕地中心經營方式

民進黨備戰2026地方大選 翁章梁是否跨區轉戰嘉市長熱議話題

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

相關新聞

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

台南麻豆文旦今年因丹娜絲颱風減產8成，有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦，台南市長黃偉哲今強調不想掀起文旦大戰，台...

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦免費烤肉，限量300組，提供烤蚵、肉片、香腸、花枝...

2026臺南古都馬20週年 開放報名

以古蹟密度最高及小吃補給最豐盛聞名的「2026臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20週年，明年3月1日在市府永華市政中心南島路盛大開跑，並於15日起開放報名。南市府15日於永華市政中心舉辦記者會，臺南市

海洋探險島開幕 翁章梁：嘉縣親子旅遊環境提升

看好台積電嘉義縣設廠商機，與台積電工地鄰近的「好想兔海洋探險島」今天開幕；縣長翁章梁說，這區域不僅科技能量國際化，親子旅...

黃敏惠連3年獲雜誌施政標竿首長 嘉市勇奪「慢老城市」非六都冠軍

嘉義市在天下雜誌2025年縣市首長施政滿意度調查中再度表現卓越，市長黃敏惠連續3年榮獲施政標竿首長。嘉義市同時在「慢老城...

台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今舉行動土典禮，市長黃偉哲致詞時說，南科帶動地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。