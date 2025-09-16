2026臺南古都馬20週年 開放報名

以古蹟密度最高及小吃補給最豐盛聞名的「2026臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20週年，明年3月1日在市府永華市政中心南島路盛大開跑，並於15日起開放報名。南市府15日於永華市政中心舉辦記者會，臺南市長黃偉哲表示，本次賽事總獎金高達新臺幣100萬元，並新增「學生組(10K)」及「公益健康休閒組(5K)」，歡迎年輕學子及身心障礙朋友一同參與，共享榮耀。

臺南市長黃偉哲表示，台南古都半程馬拉松以台南美食補給聞名，本屆以「穿越古今X奔向未來」為主題，誠摯邀請各地跑者共襄盛舉。20周年賽事包含半程馬拉松組(21.0975K)、路跑組(10K)、健康休閒組(5K)及公益健康休閒組(5K)，讓參賽者在揮灑汗水之餘，也能體驗臺南文化與運動結合的獨特魅力。

體育局長陳良乾指出，今年賽事吸引來自44個國家、近500名國際跑者報名，展現賽事的高度國際化。2026年適逢古都馬拉松20週年，除邀請不同國家跑者來台南交流，延續「文化古都、獨家港景、米其林美食補給」等特色，更推出公益淨灘、紀念鞋袋及限量加購商品初半馬獎盃等系列活動，讓馬拉松成為國際交流與永續精神的最佳展現。

體育局補充，報名時間自15日下午2時30分起開放至11月2日截止，凡報名者皆可獲得古都20週年限定「我是跑者-運動收納提袋」，象徵跑者完成挑戰的榮耀時刻。

聚傳媒