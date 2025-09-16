快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，圖為今年斗六文旦品質評鑑比賽。圖／聯合報資料照
雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，圖為今年斗六文旦品質評鑑比賽。圖／聯合報資料照

台南麻豆文旦今年因丹娜絲颱風減產8成，有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦，台南市長黃偉哲今強調不想掀起文旦大戰，台南文旦還是有產量，希望雲林自己賣自己的，不要影響台南文旦；雲林縣府對此表示，「兄弟爬山，各自努力」，尊重市場機制。

雲林縣府日前舉辦農產品外銷新加坡記者會，負責集貨的農產公司當時表示，今年颱風重創農產品產地，有詢問台南產地文旦，因量不足無法供貨，於是改採買斗六文旦。

台南市長黃偉哲今出席文旦節記者會時，針對有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦表示，台南文旦還是有產量，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，不要影響台南文旦，「我們不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦的品質與好名聲，絕對是市府努力的目標」。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣文旦種植面積有235公頃、產量約4800噸，其中以斗六文旦最為有名，在市場上有魚翅文旦之稱，今年市場行情跟往年差不多，每台斤均價100元以上，精品級每台斤高達200、300元以上，至於農產品銷售就尊重市場機制，雲林斗六文旦品質都在水準之上，歡迎國內外市場來雲林採購，「兄弟爬山、各自努力」。

雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農已完售。圖／本報資料照
雲林斗六文旦有魚翅文旦之稱，在市場很受歡迎，今年銷售情況熱絡，不少果農已完售。圖／本報資料照

文旦 雲林

延伸閱讀

台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰

南121線溪埔中路及新闢道路動土 分流南科車潮

黃偉哲出訪日本山形市 力薦台南農特產與文化觀光

相關新聞

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦免費烤肉，限量300組，提供烤蚵、肉片、香腸、花枝...

黃敏惠連3年獲雜誌施政標竿首長 嘉市勇奪「慢老城市」非六都冠軍

嘉義市在天下雜誌2025年縣市首長施政滿意度調查中再度表現卓越，市長黃敏惠連續3年榮獲施政標竿首長。嘉義市同時在「慢老城...

台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今舉行動土典禮，市長黃偉哲致詞時說，南科帶動地...

10月連假多、全運會擠壓 雲林縣長盃棒球賽程撞期段考時間難喬

雲林縣秋季縣長盃將於9月底到12月中旬登場，今年因10月有中秋、雙十連假，又有全國運動會在雲林舉辦，縣長盃的賽事時間捉襟...

台南某工商建教班學生雲林戲水不幸溺斃 校方：全力協助後續事宜

台南某工商學校建教班一名16歲男學生上周末與好友相約前往雲林台西「夢幻沙灘」海灘戲水，孰料卻遭暗流捲入不幸溺斃，校方第一...

台南廣達「游於藝」巡迴展開跑 化身螞蟻感受「見微知美」

台南市教育局與廣達文教基金會舉辦的「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展，首展今在永福國小登場，展期至10月13日。藝術小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。