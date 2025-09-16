文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

台南麻豆文旦今年因丹娜絲颱風減產8成，有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦，台南市長黃偉哲今強調不想掀起文旦大戰，台南文旦還是有產量，希望雲林自己賣自己的，不要影響台南文旦；雲林縣府對此表示，「兄弟爬山，各自努力」，尊重市場機制。

雲林縣府日前舉辦農產品外銷新加坡記者會，負責集貨的農產公司當時表示，今年颱風重創農產品產地，有詢問台南產地文旦，因量不足無法供貨，於是改採買斗六文旦。

台南市長黃偉哲今出席文旦節記者會時，針對有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦表示，台南文旦還是有產量，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，不要影響台南文旦，「我們不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦的品質與好名聲，絕對是市府努力的目標」。