文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應
台南麻豆文旦今年因丹娜絲颱風減產8成，有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦，台南市長黃偉哲今強調不想掀起文旦大戰，台南文旦還是有產量，希望雲林自己賣自己的，不要影響台南文旦；雲林縣府對此表示，「兄弟爬山，各自努力」，尊重市場機制。
雲林縣府日前舉辦農產品外銷新加坡記者會，負責集貨的農產公司當時表示，今年颱風重創農產品產地，有詢問台南產地文旦，因量不足無法供貨，於是改採買斗六文旦。
台南市長黃偉哲今出席文旦節記者會時，針對有媒體報導新加坡廠商點名希望供應斗六文旦表示，台南文旦還是有產量，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，不要影響台南文旦，「我們不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦的品質與好名聲，絕對是市府努力的目標」。
雲林縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣文旦種植面積有235公頃、產量約4800噸，其中以斗六文旦最為有名，在市場上有魚翅文旦之稱，今年市場行情跟往年差不多，每台斤均價100元以上，精品級每台斤高達200、300元以上，至於農產品銷售就尊重市場機制，雲林斗六文旦品質都在水準之上，歡迎國內外市場來雲林採購，「兄弟爬山、各自努力」。
