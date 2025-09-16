緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦免費烤肉，限量300組，提供烤蚵、肉片、香腸、花枝丸等每組市價超過1500元，CP值爆表。公所表示，本月18日起開放網路、電話報名，23日受理臨櫃報名，歡迎踴躍共度中秋。

口湖鄉長李龍飛表示，中秋節為重要節慶，家家戶戶烤肉賞月已成習俗，2023年公所首度開辦秋節聯歡烤肉，數百鄉民齊聚同歡，吃得快樂月更圓，深受好評，去年提供200組的免費烤肉組，線上預訂、報名秒殺。

李龍飛說，集體烤肉慶中秋好評如潮，因此今年加碼，釋出300組限定烤肉組，每組以4人為限，公所免費提供1.5斤牡蠣、450克烤肉片、10顆花枝丸、鹹豬肉半條、特製雞腿肉等多達11項食材、飲品及烤肉用具。

此外，當天還提供3隻烤大豬、5隻烤火雞將採桌邊服務，並邀請餐車市集提供更多元美食，除了烤肉賞月，也安排「剝柚子快手」「水中撈月」等趣味競賽，紙黏土手作、柚子彩繪，讓社區民眾一家團圓，共度快樂秋節。