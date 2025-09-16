緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉公所中秋烤肉，免費提供烤具和大批牡蠣烤肉食材，市價逾1500元，吸引大批鄉民報名歡度中秋。記者蔡維斌／翻攝
中秋節將至，雲林縣口湖鄉公所為讓鄉民同歡，10月4日將在下崙福安宮舉辦免費烤肉，限量300組，提供烤蚵、肉片、香腸、花枝丸等每組市價超過1500元，CP值爆表。公所表示，本月18日起開放網路、電話報名，23日受理臨櫃報名，歡迎踴躍共度中秋。

口湖鄉長李龍飛表示，中秋節為重要節慶，家家戶戶烤肉賞月已成習俗，2023年公所首度開辦秋節聯歡烤肉，數百鄉民齊聚同歡，吃得快樂月更圓，深受好評，去年提供200組的免費烤肉組，線上預訂、報名秒殺。

李龍飛說，集體烤肉慶中秋好評如潮，因此今年加碼，釋出300組限定烤肉組，每組以4人為限，公所免費提供1.5斤牡蠣、450克烤肉片、10顆花枝丸、鹹豬肉半條、特製雞腿肉等多達11項食材、飲品及烤肉用具。

此外，當天還提供3隻烤大豬、5隻烤火雞將採桌邊服務，並邀請餐車市集提供更多元美食，除了烤肉賞月，也安排「剝柚子快手」「水中撈月」等趣味競賽，紙黏土手作、柚子彩繪，讓社區民眾一家團圓，共度快樂秋節。

民政課長王嬿娟表示，因報名已成熱線，因此分3波報名，首先於9月18日上午9點起開放電話、網路報名，各提供130組、120組名額；9月23日在下崙老人會受理臨櫃報名，限額50組，民眾需帶身分證件，每組4人為限，限定口湖鄉民，額滿為止。

口湖鄉公所中秋烤肉，免費提供烤具和大批牡蠣烤肉食材，市價逾1500元，今年加碼為300組，鄉長李龍飛（右）歡迎踴躍報名。記者蔡維斌／翻攝
烤肉 口湖鄉 中秋節

