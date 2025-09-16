嘉義縣親子景點+1！「好想兔海洋探險島」盛大開幕

嘉義親子旅遊又有新亮點！全台首座「好想兔海洋探險島」16日盛大開幕，園區占地超過2,000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」、六大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，為嘉義觀光注入新活力。

嘉義縣長翁章梁出席開幕典禮，與總經理賴首富、文化觀光局長徐佩鈴等人，一同邀請全台親子家庭園區同樂，順遊鄰近故宮南院、咩咩上樹、蒜頭糖廠等熱門景點，深受大小朋友喜愛的台灣原創人氣角色在嘉義縣落腳，吸引力不容小覷。

翁章梁說，好想兔海洋探險島坐落太保，周圍旅遊量能越來越旺盛，此外鄰近的台積電（2330）已經裝機、後年開始量產，加上中央核定12億元打造的無人機國家級研究創新中心，不僅科技能量國際化，親子旅遊環境也在同步提升，邀請家長帶孩子來嘉放電，也歡迎更多業者來嘉義籌設親子旅遊據點。

嘉義縣政府建置「嘉義縣親子旅」官方網站，整合親子體驗資源，串聯動物萌趣、工藝手作、山海生態等多元體驗路線，同時輔導旅宿業者打造親子友善空間。

文觀局指出，今年陸續有其他新興親子景點登場，包括以繽紛夢幻主題及奇幻童趣場景吸引親子家庭的「歐樂沃築夢城堡」，也是新的旅遊亮點，選擇更加多元精彩。

這次樂園與療癒系國民角色IP「好想兔」為核心，打造沉浸式的海洋冒險氛圍。從椰子樹小山坡與扇貝躺椅營造出的「沙灘渡假島」，到擁有繽紛海洋球池與潛水艇淘氣堡的「海洋世界」，再到色彩繽紛、能激發孩子想像力的「彩虹沙池」，每一站都讓人驚喜不斷。

孩子們還能在「角色家家酒」中體驗小廚師、小醫生或小老師的樂趣，在「瑪利歐大作戰」裡挑戰冒險關卡訓練判斷力與反應力，最後在充滿歡笑的「蹦蹦跳」舞台盡情釋放體力與活力。

好想兔海洋探險島即日起至11月10日推出五大限定活動，凡單筆消費滿1,000元即可獲得摸彩券，並將於11月10日抽出30位幸運得主；消費滿700元可獲得限量「好想兔精美提袋」乙只，數量有限送完為止。

現場預存1,000元立即加贈400點紅利，可折抵消費，同時舉辦「踩點集章趣」活動，至10月12日前只要完成五個集章台即可兌換好想兔小禮物。