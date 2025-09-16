黃敏惠連3年獲雜誌施政標竿首長 嘉市勇奪「慢老城市」非六都冠軍

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠獲2025《天下離誌》縣市首長施政滿意度「標竿」肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市在天下雜誌2025年縣市首長施政滿意度調查中再度表現卓越，市長黃敏惠連續3年榮獲施政標竿首長。嘉義市同時在「慢老城市」的評比中奪得非六都冠軍，尤其在「安居環境」與「身心健康」2大面向排名第一，展現對高齡友善政策的重視與成果。

黃敏惠表示，嘉義市雖資源有限，但市府團隊努力突破困境，達成亮眼成績。感謝市民的支持，承諾將持續精進施政。

嘉義市早在2000年即率先建構長期照護體系，並於2011年成為全國首個高齡友善城市試辦縣市，加入WHO高齡友善城市網絡。近年來更推動「樂齡健康訓練場」、「采菲場」及「樂齡勇壯城」等創新計畫，鼓勵長者開創第三人生，展現其在慢老城市建設上的前瞻性。

在永續幸福城市調查中，嘉義市在「醫衛與健康」及「多元共融」2大面向也奪得非六都第一。市民對醫療服務量能及品質的滿意度居全國之首，而女性簡任官晉用比例達42.5%，顯示市府在性別平等上的努力。

嘉義市在「慢老城市」調查中以649.33分名列非六都第1名，其無障礙公車比例達100%，公共建築物無障礙環境排名前三；醫療院所每萬人口的執業醫事人員數甚至超越台北市，充分展現其高齡友善政策的深度與廣度。

嘉義市長黄敏惠與媽媽曾與Lulu一同合影，邀請長輩們一同體驗馬術。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黄敏惠帶領市府團隊在丹娜絲風災期間全力投入救災。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黄敏惠帶動城市動起來，實現活躍老化。圖／嘉義市政府提供
嘉義市以「全齡共享 世代宜居」為願景，在多元共融面向受高度肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市以「全齡共享 世代宜居」為願景，在多元共融面向受高度肯定。圖／嘉義市政府提供
