快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今由市長黃偉哲（左二）等人出席動土典禮。記者萬于甄／攝影
台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今由市長黃偉哲（左二）等人出席動土典禮。記者萬于甄／攝影

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今舉行動土典禮，市長黃偉哲致詞時說，南科帶動地方發展已外溢至溪北地區，而溪埔中路預計2027年完工，可望有效分流車潮，讓南科與溪北產業生活圈緊密連結。

工務局說明，南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，由市府向內政部國土管理署爭取補助，加上市府自籌配合款辦理，工程範圍從麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口向南延伸至豐年橋，將由現況10公尺採雙側拓寬至18公尺，長度約1.9公里。

另外，新闢路段則由豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同樣為18公尺，含1座橋梁，整體工程拓寬及新闢路段總長約3.2公里，採雙向4車道設計，預計2027年8月完工。

黃偉哲表示，由於南科帶動地方發展已外溢至溪北地區，每天從麻豆、佳里等地區前往南科上班的車潮也不少，車流行經善化胡厝寮社區易影響社區寧靜，也易會造成交通壅塞，而南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路工程，是來往南科園區聯絡溪北的重要道路建設。

他提到，溪埔中路拓寬後，可望有效分流車潮，解決通勤塞車問題，讓南科與溪北產業生活圈緊密連結，也對於南科交通順暢、帶動地方繁榮進步，都具有重要意義。

另外，工務局也補充，針對國道8號與北外環道路進入新港社大道的車流問題，新港社大道路口轉向工程去年已完工，北外環樹谷聯絡道則預計明年4月完工，目前正積極向交通部爭取國8交流道改善及南133路口立體化工程，以及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程，待各項聯外交通工程完工後，可望進一步增加南科路網的服務範圍及效能。

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，今舉行動土儀式，預計2027年完工，今由市長黃偉哲（左六）等人出席見證動土典禮。記者萬于甄／攝影
台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，今舉行動土儀式，預計2027年完工，今由市長黃偉哲（左六）等人出席見證動土典禮。記者萬于甄／攝影
台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，今舉行動土儀式，預計2027年完工，可望改善南科來往麻豆、佳里通勤塞車惡夢。圖為完工示意圖。圖／南市工務局提供
台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，今舉行動土儀式，預計2027年完工，可望改善南科來往麻豆、佳里通勤塞車惡夢。圖為完工示意圖。圖／南市工務局提供

南科 車潮 黃偉哲

延伸閱讀

影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰

南121線溪埔中路及新闢道路動土 分流南科車潮

黃偉哲出訪日本山形市 力薦台南農特產與文化觀光

國際數學心算競賽南市119人穿金戴銀 軟實力國際看得見

相關新聞

台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今舉行動土典禮，市長黃偉哲致詞時說，南科帶動地...

10月連假多、全運會擠壓 雲林縣長盃棒球賽程撞期段考時間難喬

雲林縣秋季縣長盃將於9月底到12月中旬登場，今年因10月有中秋、雙十連假，又有全國運動會在雲林舉辦，縣長盃的賽事時間捉襟...

台南某工商建教班學生雲林戲水不幸溺斃 校方：全力協助後續事宜

台南某工商學校建教班一名16歲男學生上周末與好友相約前往雲林台西「夢幻沙灘」海灘戲水，孰料卻遭暗流捲入不幸溺斃，校方第一...

台南廣達「游於藝」巡迴展開跑 化身螞蟻感受「見微知美」

台南市教育局與廣達文教基金會舉辦的「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展，首展今在永福國小登場，展期至10月13日。藝術小...

嘉義舊監獄宿舍群舉辦「再生進行市」 結合環保永續與文化保存

嘉義市環保局與文化局9月20日至21日在嘉義舊監獄宿舍群舉辦「再生進行市X木易市集」，以響應2025世界清潔日與古蹟日。...

嘉大景觀學系團隊駐村遇百年風災 獲大專生洄游農村競賽銅獎

嘉義大學景觀系「Ready 瑞里」團隊參加洄游農村競賽，在駐村期間適逢百年強颱丹娜斯災害挑戰，展現靈活應變能力與責任感，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。