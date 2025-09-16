台南善化溪埔中路拓寬工程今動土 2027年完工可望改善南科塞車惡夢

台南善化南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，斥資近10億元，今舉行動土典禮，市長黃偉哲致詞時說，南科帶動地方發展已外溢至溪北地區，而溪埔中路預計2027年完工，可望有效分流車潮，讓南科與溪北產業生活圈緊密連結。

工務局說明，南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，總經費約9.54億，由市府向內政部國土管理署爭取補助，加上市府自籌配合款辦理，工程範圍從麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口向南延伸至豐年橋，將由現況10公尺採雙側拓寬至18公尺，長度約1.9公里。

另外，新闢路段則由豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長度約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同樣為18公尺，含1座橋梁，整體工程拓寬及新闢路段總長約3.2公里，採雙向4車道設計，預計2027年8月完工。

黃偉哲表示，由於南科帶動地方發展已外溢至溪北地區，每天從麻豆、佳里等地區前往南科上班的車潮也不少，車流行經善化胡厝寮社區易影響社區寧靜，也易會造成交通壅塞，而南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路工程，是來往南科園區聯絡溪北的重要道路建設。

他提到，溪埔中路拓寬後，可望有效分流車潮，解決通勤塞車問題，讓南科與溪北產業生活圈緊密連結，也對於南科交通順暢、帶動地方繁榮進步，都具有重要意義。