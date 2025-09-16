10月連假多、全運會擠壓 雲林縣長盃棒球賽程撞期段考時間難喬

雲林縣秋季縣長盃將於9月底到12月中旬登場，今年因10月有中秋、雙十連假，又有全國運動會在雲林舉辦，縣長盃的賽事時間捉襟見肘，不只一間學校發現高中軟式棒球比賽日期與學校段考衝突，因段考涉及升學，將無法參加賽事，縣府教育處表示，將請承辦單位協調時間，盡量讓每所學校都能參加比賽。

雲林縣議員張維崢接獲家長反映，指今年秋季縣長盃中的高中軟式棒球比賽日期10月7至9日與學校段考衝突，因段考涉及學生升學成績，包括斗六高中、虎尾高中、西螺農工都將無法參賽，很多學生期待該賽事許久，得知恐無法參賽，難掩失望。

他表示，就他了解，目前該組僅文生高中、虎尾農工、北港農工、虎尾高中報名，但虎尾高中因段考衝突，將不參賽，該項賽事只剩三校參加，恐失去比賽意義，希望縣府能協助協調比賽日期，讓孩子們都有機會參賽。

斗六高中棒球隊2014年成軍，曾多次代表雲林縣參加高中棒球聯賽軟式組決賽，並多次參加秋季縣長盃賽事，這是首次遇到比賽時間與段考衝突，考量學生升學，無法參加比賽。

斗六高中校長程俊堅表示，今年雲林因承辦全國運動會，全縣國高中小學提早一周開學，全縣校園行事曆都有大變化，可能因此發生比賽日期與段考衝突，他自身曾任跆拳道委員會總幹事，過去在承辦相關賽事時，會事先協調各校時間，若遇到段考，會盡量在考試完後再舉辦賽事，畢竟賽事若沒有很多學校可以參加，失去比賽意義。

虎尾高中棒球隊是去年秋季縣長盃冠軍，教練蔡光哲表示，學校8月已公告行事曆，看到秋季縣長盃比賽時間出來竟與段考衝突，很錯愕，縣內賽事一年才二次，球隊學生都很期待，打得好不好其次，重點是能有機會參加，但時間衝突也只能放棄參加，畢竟家長、老師都不會同意為了比賽影響段考，但考量學生參賽權，還是希望主辦單位能重新協調賽事時間，

雲林縣體育會棒球委員會承辦該項賽事，總幹事張泰榮表示，賽事日期八月中旬已公告，事先不曉得學校哪時候考試，學校報名後有再調查參賽學校狀況並協調，競賽規程也有規定，如果沒有辦法配合比賽，自行斟酌是否參加。

張泰榮表示，今年十月有有中秋、雙十連假，又有全國運動會在雲林舉辦，縣長盃棒球錦標賽國小、國中、高中共有6組別賽事，其中又要避開國中聯賽時間，又要兼顧多項賽事的縣代表選拔，能比賽的時間本來就不好安排，也很難因為某個學校改時間。