台南某工商建教班學生雲林戲水不幸溺斃 校方：全力協助後續事宜

台南某工商學校建教班一名16歲男學生上周末與好友相約前往雲林台西「夢幻沙灘」海灘戲水，孰料卻遭暗流捲入不幸溺斃，校方第一時間接獲通報隨即聯繫學生家屬並趕往處理後事，目前將協助申請急難救助與學生保險金，盡力處理後續事宜。

校方表示，該名不幸溺斃的學生目前就讀二年級，家中媽媽與姊姊同住，經濟狀況並不優渥，因此選擇到建教班就讀，白天在雲林一處與校方合作的團膳公司工作，晚上則回位於新營的學校繼續上課念書，每天往返雲林與台南，他在學校及公司工作的表現都十分良好，並無異常。

校方指出，團膳公司因周末休假不用工作，該名學生與班上同學14日相約到雲林海邊沙灘溪水，孰料卻發生憾事，接獲消息當下趕緊先聯繫該名學生胞姊，並派員趕赴現場協助處理，同時依規定通報教育部，團膳公司主管也到場關心。

校方也說，得知學生發生憾事，師生都相當難過，家屬也受到打擊，不過後續仍會協助申請急難救助與學生平安保險金，全力處理後續事宜，針對當天一同前往沙灘戲水的同學也將安排心理輔導，同時也會加強學生安全教育，避免憾事再度發生。