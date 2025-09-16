台南廣達「游於藝」巡迴展開跑 化身螞蟻感受「見微知美」
台南市教育局與廣達文教基金會舉辦的「見微知美-驚豔新視界」校園巡迴特展，首展今在永福國小登場，展期至10月13日。藝術小尖兵引領來賓進入「藝術蟻穴」，貼上象徵自己的小螞蟻，感受「見微知美」的藝術旅程。
此校園巡迴展由教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈，以及12所同盟學校校長共同揭幕，帶領大家走進微觀的藝術奇境。教育局表示，南市與廣達文教基金會合作推動廣達「游於藝」計畫多年，台南擁有豐富自然生態與文化底蘊的城市，長期推動美感教育與永續學習，希望透過此次融合自然觀察與藝術創作的實踐展覽，讓學生在探索過程中建立與自然的深刻連結並培養孩子的審美能力。
「見微知美-驚豔新視界」以電影「蟻人」中的英雄為靈感，雖然身形微小，卻能拯救世界，以「螞蟻視角」作為策展主軸，帶領大家從最細微的角度發現最宏大的美。此展覽也融合品德教育理念，螞蟻雖小，卻展現勤勞、合作與堅毅的精神，象徵微小的努力與善行，都能匯聚成推動社會前進的力量，透過藝術創作與展覽體驗，學生不僅學會欣賞美，更能實踐「見微知善，知美行善」的價值。藉此鼓勵學生以多元角度觀察生活周遭的自然現象，從微小細節中發現獨特的美感與知識，並轉化為藝術表達或創新靈感。
永福國小藝術小尖兵解說並引領來賓欣賞巡迴展作品及藝術創作，並進入特別設計的「藝術蟻穴」，用手電筒在暗黑蟻穴中尋找屬於自己的小螞蟻，然後貼上，象徵化身成為「蟻人」，透過這場沉浸式體驗，讓來賓以螞蟻的角度，親身感受「見微知美」的藝術旅程。
盟主學校立人國小校長王全興表示，此次校園巡迴展由立人國小統籌12所學校展出，巡迴學校包括中信國際高中、光華高中、南新國中及西港國中等4所國高中，以及永福、六甲、南科實小、億載、關廟、三慈、月津、立人等8所小學，自今年9月15日起至明年6月22日止。
