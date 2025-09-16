嘉義舊監獄宿舍群舉辦「再生進行市」 結合環保永續與文化保存

嘉義市環保局與文化局9月20日至21日在嘉義舊監獄宿舍群舉辦「再生進行市X木易市集」，以響應2025世界清潔日與古蹟日。活動主軸為「物品重生 × 空間再造 × 文化修復」，結合環境永續與文化保存，規畫小家電修復、永續市集及多元舞台表演，鼓勵市民實踐修復代替丟棄環保行動，並深化對歷史空間的文化記憶。

活動期間，除了循環選物與風格餐飲攤商，舞台區也將帶來豐富的表演。療癒系雙人組「南西肯恩」將以真摯旋律觸動人心，街頭歌手 Dory 帶來溫暖歌聲，Nb Fire Group 的特技雜耍則融合魔術與肢體藝術，展現創意與驚奇，並有傳統技藝創新的花式扯鈴演出。

為提升互動參與感現場設置「扭蛋轉運站」與「環保摸彩」。民眾只需在活動現場完成LINE官方帳號的闖關挑戰，即可兌換扭蛋券試試手氣。9月20日還有單日限定的環保摸彩活動，透過在活動市集消費買百或是帶資源回收物兌換摸彩券，兌換標準詳見嘉義市環境保護局官方臉書，讓參與者在支持環保的同時，也能把驚喜好禮帶回家。

市環保局長蕭令宜表示，當前全球面臨極端氣候挑戰，減廢、再利用已是各城市推動永續的核心課題。嘉義市率先推動「淨零排放自治條例」，希望藉由「再生進行市」讓市民體驗到永續生活的具體樣貌。無論是由維修師傅現場檢測修復電器，或是透過社區老師指導將舊物改造成生活小物，這些行動都提醒大家，延長物品壽命與重新賦予價值，才是真正的資源循環精神。

舊監獄宿舍群為嘉義市珍貴歷史資產，近年透過「以修代租」與文化保存策略，逐步成為承載城市記憶的重要場域。此次環保局與文化局跨局處合作，讓清潔日的「減廢、修復」精神與古蹟日的「空間再造、文化修復」相互結合，呈現嘉義對永續發展的政策決心，更展現一座城市如何同時守護環境與文化。

嘉義市政府環保局表示，「再生進行市」從永續市集到家電修復，從文化空間到互動體驗，都是市民能夠親身參與的綠色實踐。市府期盼藉由這場活動，讓「永續」不再只是口號，而是成為生活中自然的一部分，共同為世代宜居的嘉義努力。更多活動資訊請加入官方LINE或上網搜尋嘉義市環境保護局臉書。