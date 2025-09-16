快訊

嘉大景觀學系團隊駐村遇百年風災 獲大專生洄游農村競賽銅獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
農村發展及水土保持署進行駐村訪視，了解階段成果給予建議並為團隊加油打氣。圖／嘉義大學提供
嘉義大學景觀系「Ready 瑞里團隊參加洄游農村競賽，在駐村期間適逢百年強颱丹娜斯災害挑戰，展現靈活應變能力與責任感，提升居民防災意識，獲農業部農村發展及水土保持署第15屆大專生洄游農村競賽銅獎及花生好事獎，副總統蕭美琴頒獎座表揚。成員林友翔、鄭宸宜及張靖婷分別獲得創智才獎、育才千里獎及璞石化玉獎，展現了個人傑出的能力與貢獻。

農業部農村發展及水土保持署為鼓勵大專院校年輕學子以自身創意或所學專長，透過2個月的時間進駐社區，學習與農村社區居民互動共識，參與或協助農村社區公共事務，並在社區推動農村再生的過程中提供協助，藉此了解農村、農民及農業等，引導更多年輕人以全新思維及技術，創造永續農村。

嘉大景觀系學生林友翔、鄭宸宜、許珮淇、鄭雅云、謝宜加、張靖婷、張以璐、李嘉諺、彭仕瑄及侯柏安組成「Ready 瑞里」團隊，在助理教授曾碩文與教授江彥政指導下，於這次競賽20組隊伍中脫穎而出。

尤其駐村期間，正值百年強颱丹娜斯侵襲嘉義，瑞里社區面臨嚴重災害挑戰，團隊不畏困境，靈活調整計畫方向，展現出堅毅與責任感。在地方需求引導下，協助社區製作多國語言防災小卡，提升居民防災意識；並善用廢棄竹材，設計成夜間可使用的小提燈，讓觀賞螢火蟲的體驗更添特色；編製生態手冊及三折頁，將生態知識及社區文化轉化為簡明易懂的圖文，成為社區推廣環境教育的重要資源。

同時，設計「心情小卡」與「心情交換箱」，讓遊客能抒發心情、留下互動痕跡，增添社區的溫度與交流。後續這些成果，包括生態手冊、三折頁、心情小卡、防災小卡等，都能提供民宿使用，讓來訪遊客更深入了解在地生態與社區特色，進一步提升觀光體驗。

嘉大表示，景觀系學生不僅展現專業所學，更將熱忱與創意注入農村服務，讓駐村經驗成為實踐永續與在地連結的最佳示範。成果顯見青年投入農村的能量，也為地方帶來新契機。

副總統蕭美琴頒發洄游精神獎並與「Ready 瑞里」團隊合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學景觀系「Ready 瑞里」團隊榮獲銅獎並由副總統蕭美琴頒發獎座。圖／嘉義大學提供
團員解說心情交換箱概念發想以及實際使用內容。圖／嘉義大學提供
成果發表展示駐村成果以及協助製作的防災小卡。圖／嘉義大學提供
團隊向副總統蕭美琴解說竹燈籠的製作與用途。圖／嘉義大學提供
團隊 瑞里 農業部

