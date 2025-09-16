聽新聞
影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰
台南麻豆文旦今年因受颱風丹娜絲影響，落果將近8成，外傳「今年麻豆文旦因風災幾乎零出口，新加坡買方特別點名希望供應斗六文旦」，台南市長黃偉哲今早出席麻豆文旦節記者會時也喊話，台南麻豆文旦還是有的，「不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦品質是目標」。
黃偉哲說，麻豆文旦今年雖然量少，但仍是秉持要販售正宗麻豆文旦，維持品質與麻豆文旦的金字招牌，因此今年麻豆文旦不漲價，也沒有其他地區的文旦混充，且今年雖因天災受到影響，但明年麻豆文旦產量恢復後，才能打開更多通路。
針對近期有媒體報導指出，新加坡通路今年因麻豆文旦風災幾乎零出口，買方特別點名希望供應雲林斗六文旦，對此，黃偉哲強調，台南文旦還是有產量，希望雲林賣文旦就賣自己的文旦，不要影響台南文旦，「我們不想掀起文旦大戰，但維護麻豆文旦的品質與好名聲，絕對是市府努力的目標」。
農業局表示，今年麻豆文旦產量雖剩2成，但仍有外銷市場，8月底18公噸麻豆文旦已封櫃前往加拿大，另外還有香港、加拿大等地近期也陸續封櫃出貨，儘管今年產量因風災減少，但透過農民的努力，仍能穩定供應精品文旦出口。
麻豆區公所說明，麻豆文旦節今年以「柚佑麻豆・安康曾文」為主題，20日在曾文市政願景園區舉辦，規畫農創市集、農產品展售、商圈伴手禮、彩繪比賽及社區表演等精彩內容，當天中午12點也將提供各500份柚香菜包與雞湯，讓民眾免費品嘗，歡迎民眾一起體驗柚香秋日時光。
