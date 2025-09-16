聽新聞
台江國家公園護蟹有成 卻見蟹屍遭槍擊有BB彈
6至9月是陸蟹抱卵期，會由棲息地穿過道路，越過堤防來到海邊釋卵，台南城西防風林區是凶狠圓軸蟹最大棲息地，台江國家公園管理處採取護蟹行動以來，數量明顯成長，雖然今年有颱風、強降雨阻擾，但觀察並記錄到的數量未減，可望突破1萬隻。不過，也發現陸死的圓軸蟹體內有BB彈，懷疑是有人惡作劇或試槍彈威力，已通報海巡單位加強巡守。
台南市安南區城西焚化爐西南方大片防風林是國內凶狠圓軸蟹主要棲地，過去因為人為捕捉、陸殺等原因，數量明顯減少到3、4千隻，2021年起台江處採取護蟹協動，利用6至9月母蟹抱卵期，設路障等作為，讓母蟹順利離開防風林到海邊釋卵，繁衍後代。第1年記錄到約4千隻母蟹越堤釋卵，有了護蟹行動後，記錄到的母蟹數量明顯增加，已來到7、8千隻。
台江處今年的護蟹行動將進入尾聲，有人擔心今年7到8月颱風又下雨，可能會影響母蟹釋卵，台江處說，記錄資料顯示，母蟹數量沒有減少，反而增加，且可望破萬，這是可喜現象。不過，以城西防風林棲地來看，面積有限，而所能負荷的數量也有限，原則上保育物種不過度保育，造成氾濫，就如獼猴一樣。圓軸蟹並非棲息在水中，而是在淺潮溝有水氣的溝堤內，因長期觀察，了解圓軸蟹的習性，更知如何保育，並且維持穩定數量，讓棲地呈現生物多樣性。
不過，志工在護蟹時也曾發現路上死了10幾隻陸蟹，因非車輛輾斃，經剝開發現體內有BB彈，研判是遭人以BB槍射殺，由於過去曾未發生，認為應是偶發事件，有人用BB槍射擊蟹殼，是想是試BB槍的威力。台江處說，接獲志工回報後，已通報海巡單位加強巡守，也會針對此事件，討論未來的護蟹措施，是否設置監視器等設施或縮時攝影，但也需要和居民溝通，聽取建議，採取最適宜的作為。
