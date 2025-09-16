快訊

興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

健檢驚見尿液潛血 嘉榮醫：定期追蹤是關鍵

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義榮院家醫科醫師陳加表示，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮院家醫科醫師陳加表示，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義21歲上班族黃小姐年度健檢尿液檢查「潛血陽性」，平時生活規律、運動習慣良好，異常數據仍讓她十分不安；台中榮總嘉義分院家醫科醫師陳加判斷屬於「鏡下血尿」，建議複檢後數值已恢復正常，考量其年紀輕、無抽菸史與家族病史，無需過度緊張，但仍建議民眾持續可透過定期健檢追蹤，了解及掌握自己的健康。

家醫科醫師陳加表示，「尿液潛血」指的是在檢驗中偵測到尿液中可能含有紅血球，分為「肉眼血尿」與「鏡下血尿」。常見原因包括泌尿道感染、腎結石、膀胱或腎臟腫瘤，甚至劇烈運動、女性月經影響，或檢體保存不當所造成的假陽性，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認無虞。

醫師陳加提醒民眾，正確的檢體採集方式非常重要，建議女性選擇月經以外的時間，最好採用清晨第一次排尿的「中段尿」，並立即送檢或妥善冷藏，以避免檢體變質造成誤判。同時，也要培養健康習慣，包含每日攝取足夠水分（約2,000毫升）、避免長時間憋尿，以降低泌尿道感染及結石的風險，若有頻尿、血尿或腰痛等異常症狀，則應盡快就醫檢查，不可自行拖延。

陳加表示，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。黃小姐的案例提醒年輕族群，即使平時無不適，也不能掉以輕心，只要按時健檢、遵循醫囑，並透過日常的衛教原則落實自我保健，大部分尿液潛血案例都能獲得妥善處理，讓健康維持在安全狀態。

台中榮總嘉義分院家醫科醫師陳加表示，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認無虞。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家醫科醫師陳加表示，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認無虞。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮院家醫科醫師陳加表示，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉義榮院家醫科醫師陳加表示，健檢不僅是看數值是否正常，更是發現身體細微變化的重要機會。圖／台中榮總嘉義分院提供

健檢 血尿 醫師

延伸閱讀

台中6旬婦陪夫健檢「隨手做這事」揪出大腸癌 救了自己一命

台灣奧迪啟動 2025 秋季健檢活動 即日起至11月30日 限時回廠享禮遇

不是詐騙！快檢查LINE帳號 綁定Apple帳號或Google帳號換機更安心

10年前肺結核未處埋下癌因 75歲婦健檢發現3公分腫瘤

相關新聞

台江國家公園護蟹有成 卻見蟹屍遭槍擊有BB彈

6至9月是陸蟹抱卵期，會由棲息地穿過道路，越過堤防來到海邊釋卵，台南城西防風林區是凶狠圓軸蟹最大棲息地，台江國家公園管理...

嘉大景觀學系團隊駐村遇百年風災 獲大專生洄游農村競賽銅獎

嘉義大學景觀系「Ready 瑞里」團隊參加洄游農村競賽，在駐村期間適逢百年強颱丹娜斯災害挑戰，展現靈活應變能力與責任感，...

影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰

台南麻豆文旦今年因受颱風丹娜絲影響，落果將近8成，外傳「今年麻豆文旦因風災幾乎零出口，新加坡買方特別點名希望供應斗六文旦...

健檢驚見尿液潛血 嘉榮醫：定期追蹤是關鍵

嘉義21歲上班族黃小姐年度健檢尿液檢查「潛血陽性」，平時生活規律、運動習慣良好，異常數據仍讓她十分不安；台中榮總嘉義分院...

颱風豪雨後...嘉義東石房屋受災慘重 9戶緊急修護完工

中南部7月受丹娜絲颱風及後續豪大雨侵襲，許多民眾的家屋屋頂及外牆嚴重受損。內政部國土管理署表示，為協助嘉義縣東石鄉受災民...

房貸申辦結合「地籍異動即時通」 台南地政打詐出招了

不動產詐騙層出不窮，台南市地政局為積極防範與遏止，各地政事務所結合檢警、金融機構走進學校、社區與松年大學宣導，白河地政就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。