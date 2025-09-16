健檢驚見尿液潛血 嘉榮醫：定期追蹤是關鍵

嘉義21歲上班族黃小姐年度健檢尿液檢查「潛血陽性」，平時生活規律、運動習慣良好，異常數據仍讓她十分不安；台中榮總嘉義分院家醫科醫師陳加判斷屬於「鏡下血尿」，建議複檢後數值已恢復正常，考量其年紀輕、無抽菸史與家族病史，無需過度緊張，但仍建議民眾持續可透過定期健檢追蹤，了解及掌握自己的健康。

家醫科醫師陳加表示，「尿液潛血」指的是在檢驗中偵測到尿液中可能含有紅血球，分為「肉眼血尿」與「鏡下血尿」。常見原因包括泌尿道感染、腎結石、膀胱或腎臟腫瘤，甚至劇烈運動、女性月經影響，或檢體保存不當所造成的假陽性，多數年輕女性的潛血屬於良性或一時性變化，但仍需透過追蹤才能確認無虞。

醫師陳加提醒民眾，正確的檢體採集方式非常重要，建議女性選擇月經以外的時間，最好採用清晨第一次排尿的「中段尿」，並立即送檢或妥善冷藏，以避免檢體變質造成誤判。同時，也要培養健康習慣，包含每日攝取足夠水分（約2,000毫升）、避免長時間憋尿，以降低泌尿道感染及結石的風險，若有頻尿、血尿或腰痛等異常症狀，則應盡快就醫檢查，不可自行拖延。