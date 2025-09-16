中央挹注7.53億元 臺南溪埔中路改善南科北向路網

內政部次長董建宏16日出席臺南市「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」動土典禮。董建宏表示，內政部透過生活圈計畫補助臺南市政府7.53億元推動道路改善工程，預計ㄉ2027年8月完成既有道路拓寬、新闢約1.3公里計畫道路，並納入人本的道路理念，建置友善行人設施，不但解決當地交通壅塞問題，同時優化南科園區北向聯絡路網，有效減少通過性車流進入善化市區，並促使麻豆、西港等溪北地區的產業生活圈更為緊密。

董建宏指出，這項工程起點為麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，施作總長度約3.2公里，改善前雙向各只有一個車道，遇到上下班尖峰時刻塞車已成常態，且車流還會經過胡厝寮社區巷道，影響在地生活品質。

他說，這次透過道路拓寬暨新闢工程，將路幅由原本寬9至10公尺的道路，拓寬至18公尺，以及新闢18公尺計畫道路銜接烏橋中路，全線配置雙向共4車道及人行道設施，分散既有使用麻善大橋往返南科的車流，降低對民眾的生活干擾，且工程施作考量周邊多為農業區，也導入減災防洪新思維及低衝擊開發等措施，以減緩逕流及熱島效應，創造道路品質改善及提升防災機能的多元效益。

董建宏最後表示，內政部為協助臺南市改善人行空間及交通瓶頸，近年持續透過「永續提升人行安全計畫」、「生活圈道路交通系統建設計畫」、「提升道路品質2.0計畫」、「校園周邊暨行車安全改善計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」等補助方案，累計挹注經費163.7億元，核定相關工程共289件；中央會持續與地方齊心努力，讓民眾能享有更舒適、安全的道路品質與生活環境。

今日出席貴賓，包括內政部次長董建宏、臺南市長黃偉哲、立委林俊憲、立委郭國文、立委陳亭妃、國土管理署吳署長欣修，與地方民意代表等共同參與。