興達電廠火災後…中火天然氣機組停工 盧秀燕爆：中央要求復工

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

颱風豪雨後...嘉義東石房屋受災慘重 9戶緊急修護完工

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
為協助嘉義縣東石鄉受災民眾房屋修繕及家園復建工作，經廠商媒合完成簽約及展開修復工程共9戶，含一般戶5戶、弱勢戶4戶均已全數完工。圖／國土署提供
中南部7月受丹娜絲颱風及後續豪大雨侵襲，許多民眾的家屋屋頂及外牆嚴重受損。內政部國土管理署表示，為協助嘉義縣東石鄉受災民眾房屋修繕及家園復建工作，經廠商媒合完成簽約及展開修復工程共9戶，含一般戶5戶、弱勢戶4戶均已全數完工，修復溝通及媒合事宜仍持續進行。

內政部國土管理署說明，弱勢戶房屋受損大多無力自行修復，已偕同嘉義縣政府、東石鄉公所及廠商組成修繕小組，以最短時間媒合修繕廠商，並以最快速度完成查估、丈量、備料及工程施作等，要讓民眾能夠重返家園。

其中一戶為住在猿樹村的獨居長者，因年事已高並患有慢性疾病，加上行動不便，自理能力受限、經濟狀況拮据，丹娜絲颱風侵襲時，其家園屋頂全毀，在鄉公所協助下緊急到鄰近宮廟避難，後續由修繕小組現地勘查後，僅花費4天的時間就完成該戶屋頂翻新工程，並同時將外露管線整理，讓該名長者在最短時間內重返熟悉的生活空間及享有安全的居住品質。

另一戶是住在永屯村的身障人士，其平日仰賴剖蚵維生，育有2子，家境清苦且又要同時照顧一名身障孩子。因此在等待家園災後復原期間，鄰里也伸出援手，經由低價出租老屋，讓一家3口得以安頓身心。國土署也透過業主媒合機制，偕同修繕小組在8天內就完成整體屋頂修復工程。

國土署表示，感謝相關廠商共同發揮工程專業及社會企業責任，積極協助丹娜絲風災及728豪雨之家園受災民眾，讓其能夠早日完成家園復建，並可以回到一個安全且能擋風避雨的家。

中南部7月受丹娜絲颱風及後續豪大雨侵襲，許多民眾的家屋屋頂及外牆嚴重受損。圖／國土署提供
嘉義 丹娜絲颱風

