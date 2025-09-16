南121線溪埔中路及新闢道路動土 分流南科車潮

南科周邊發展迅速，南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程今天動土，總經費近新台幣10億元，將有效分流台南溪北地區和南科車潮，也讓產業生活圈更緊密結合。

台南市長黃偉哲今天主持南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程動土典禮，他指出，南科帶動地方發展外溢到溪北地區，也導致麻豆、佳里等區通往南科道路更易塞車。

黃偉哲表示，南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路工程，是南科聯絡溪北重要道路建設，完工後將讓南科交通更順暢，也帶動地方繁榮進步。

市府新聞稿指出，南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸至豐年橋前，拓寬路段約1.9公里，寬度由現況9至10公尺雙側拓寬至18公尺。

市府表示，此工程新闢路段從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，長約1.3公里，新闢路寬與拓寬路段同是18公尺（含1座橋梁）。整體工程拓寬及新闢路段總長約3.2公里，採雙向4車道設計，預定民國116年8月完工。