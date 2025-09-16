房貸申辦結合「地籍異動即時通」 台南地政打詐出招了

不動產詐騙層出不窮，台南市地政局為積極防範與遏止，各地政事務所結合檢警、金融機構走進學校、社區與松年大學宣導，白河地政就與台銀白河分行合作，民眾辦理貸款時同步提供「地籍異動即時通」申辦文件，抵押權設定登記時併案申辦，獲得民眾稱許，認為既便民且幫民眾做好把關免受騙。

地政局表示，為防範與遏止不動產詐騙，市長黃偉哲指示地政機關應跨領域聯防，白河地政事務所與臺灣土地銀行白河分行此一合作作為，日後若地主有不動產產權異動，在登記案件收件及異動完成時，登記機關會主動以「簡訊」與「電子郵件」通知，使地主能隨時掌握產權動態，避免資訊落差成為破口，有效防範詐騙，提高民眾不動產安全。

土銀白河分行經理洪振凱說，銀行櫃檯為阻詐重要防線，除了既有與警政合作措施外，也有一般匯款轉帳等等臨櫃關懷，未來更將結合地政，由業務人員於辦理房貸授信、簽約或抵押權設定案件時，適時向客戶解說及協助「地籍異動即時通」申辦，透過與白河地政的深度合作，擴大民眾產權保障。

白河地政主任張書哲提醒，「地籍異動即時通」申辦後，若不動產有申辦買賣、設定抵押、書狀補給、信託、預告登記、拍賣、贈與、配偶贈與、查封、假扣押、判決、調解及和解移轉等13種登記案件時，登記機關在受理案件及登記異動完畢時，所有權人或指定人員，可同步收到通知，能隨時掌握不動產產權異動狀況，積極嚇阻不法人士盜賣、冒名交易等違法行徑。另也可善用「住址隱匿」服務，隱藏登記簿謄本地址，保障隱私個資安全，也可申辦「指定送達處所」，確保登記機關相關公文書通知不漏接。目前「地籍異動即時通」、「住址隱匿」、「指定送達處所」服務完全免費，民眾可至南市任一地政事務所申辦。