影／電動巡邏車沒電好焦慮？ 南市警首座派出所換電站啟用

近年警政工作導入節能交通工具，派出所也配發不少警用電動機車，然而警察勤務往往需隨時保持機動與效率，過去員警若要更換電池需花費時間及距離往返外，就怕機車充電時遇上緊急情況，陷入「里程焦慮」，為此，台南市警察局近期在永康分局鹽行派出所設置首座電池交換站，確保巡邏、交通執法與治安維護不中斷。

永康分局表示，南市警察局為提升員警執勤效率與兼顧民眾需求，在市議員陳秋萍爭取與奔走下，在派出所設置首座電動機車電池交換站，即日起在永康分局鹽行派出所啟用。

永康分局也說，電池交換站的設置除提升警用裝備使用效能外，更值得一提的是，此次設置的電池交換站並非僅限於警用需求，同步開放供社區民眾使用，方便里鄰居民就近更換電池，成為警民共享、便利友善的新據點。

基層員警則分享，派出所設置電池交換站以後就不用舟車勞頓換電池，解決警用電動機車的「里程焦慮」，尤其未來警用電動巡禮機車將成為趨勢，若沒有足夠的電池交換站，要是碰上緊急狀況卻沒電，「那真的是很漏氣！」。