影／電動巡邏車沒電好焦慮？ 南市警首座派出所換電站啟用
近年警政工作導入節能交通工具，派出所也配發不少警用電動機車，然而警察勤務往往需隨時保持機動與效率，過去員警若要更換電池需花費時間及距離往返外，就怕機車充電時遇上緊急情況，陷入「里程焦慮」，為此，台南市警察局近期在永康分局鹽行派出所設置首座電池交換站，確保巡邏、交通執法與治安維護不中斷。
永康分局表示，南市警察局為提升員警執勤效率與兼顧民眾需求，在市議員陳秋萍爭取與奔走下，在派出所設置首座電動機車電池交換站，即日起在永康分局鹽行派出所啟用。
永康分局也說，電池交換站的設置除提升警用裝備使用效能外，更值得一提的是，此次設置的電池交換站並非僅限於警用需求，同步開放供社區民眾使用，方便里鄰居民就近更換電池，成為警民共享、便利友善的新據點。
基層員警則分享，派出所設置電池交換站以後就不用舟車勞頓換電池，解決警用電動機車的「里程焦慮」，尤其未來警用電動巡禮機車將成為趨勢，若沒有足夠的電池交換站，要是碰上緊急狀況卻沒電，「那真的是很漏氣！」。
永康分局強調，感謝警察局後勤科全力推動設置派出所電動機車電池交換站，透過駐地換電站之設置，不僅提升了警察機關的勤務效率，也象徵著警民攜手邁向綠能永續的嶄新里程碑，未來將持續努力，打造更安全、便利、永續的生活環境，讓市民安心、基層同仁放心。
