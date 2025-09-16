南嘉TPASS月票 台南799元方案先上線

799元TPASS月票「大台南公車及南嘉台鐵無限搭」，台南市長黃偉哲昨宣布上線，不過此方案只是台南與嘉縣市共同推動的3種通勤月票之一，南市率先上路，另還有999元方案囊括南嘉嘉所有大眾運具，交通部下周一將開審查會。

南嘉嘉先前並無通勤月票，這次3縣市共提3種方案，都採MeNGo卡系統，其一為南市府提出並已自行宣布上線的799「大台南公車及南嘉台鐵無限搭」方案，第2則是南市府提出999月票方案，將包含嘉義縣市及南市所轄全部公共運具、加嘉南區間的台鐵；第3是嘉縣提出嘉縣市799方案，則包含嘉縣、市所有公共運具，加上嘉南區間台鐵。

交通部公路局定22日開會審查這3方案，不過台南既有就是MeNGo卡系統，與嘉縣市不同，便率先啟用799元月票方案；嘉縣、市府指出，另兩個方案若審核通過，會著手修改縣市公車、幸福巴士、YouBike等系統適用MeNgo卡，測試無虞即可上線。

南市交通局說明，799元的大台南公車及南嘉台鐵無限搭定期票方案，服務範圍涵蓋包含台南境內公車、YouBike外，同時納入台南、嘉義沿線台鐵23處車站，北起自嘉義大林站、南至台南中洲站、沙崙支線等，適用範圍超過80公里，即日起至10月14日在新營火車站會設短期服務據點，提供購卡、加入會員、買方案等一站式服務。

黃偉哲主持799月票上線記者會，他說，台南市民通勤往返嘉縣市平均每月逾16萬人次，顯示南嘉嘉是相當緊密的生活圈，此次推出799無限搭乘定期票，歡迎嘉義、台南民眾一起支持，共同融入嘉南生活圈。南市議員王宣貿認為，月票開賣首周就賣出逾600張，顯示民眾對該方案需求與期待，尚缺乏嘉義縣市的公共運輸系統，期盼盡速整合平台。