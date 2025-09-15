迎嘉義秋季2盛事 飯店推兒童早餐優惠、抽寵物房住宿券

嘉義市光織影舞將於10月登場，東石海之夏也將回歸，讓整個秋季嘉義活動精彩可期，嘉義福容voco酒店順勢推出秋季住房專案，住房升等、兒童免費早餐優惠外，還可以抽寵物專屬主題房住宿券，共度溫馨秋日。

嘉義福容voco酒店「手作秋樂園」住房專案雙人入住高級客房一大床含翌日早餐，可視房況升等至二大床。秋季住房專案，每房5400元起，即日起至10月31日止，平日入住可享「一大床升等二大床」禮遇，至多2名兒童還能享免費早餐優惠，加價2000元即可升級3天2夜假期。

專案還規劃親子餅乾DIY體驗，邀請旅客與孩子在Lobby Café共享甜蜜時光，並贈送「民雄金桔農場」門票2張，讓家庭旅客深入體驗嘉義在地農業風情，為秋日旅程增添美好回憶。

嘉義福容voco酒店自今年2月推出寵物友善房型以來廣受好評。中秋前夕攜手寵物五星鮮食品牌「汪事如意」，即日起至10月6日入住寵物主題房並完成拍照打卡，即可獲贈「蜜香小蛋糕」，讓毛小孩也能嚐到月光般的甜蜜滋味，數量有限送完為止。

酒店於10月10日32樓聚樂餐酒館舉辦「毛起來鬆一下─尊榮按摩體驗日」，邀請台南慈愛動物醫院專業日式AGUI按摩師，為毛孩提供臉部舒壓、眼睛舒緩及足部按摩，每隻約15分鐘。住客專屬優惠價1000元，飼主更可享2杯飲品並獲贈Vitakraft寵物零食禮包，與毛孩一同放鬆享受。同時於社群舉辦抽獎活動，分享指定貼文即可有機會抽中「高級客房 一大床 寵物主題」住宿券，與毛孩共享難忘假期。