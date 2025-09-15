聽新聞
0:00 / 0:00
南華大學攜手嘉義縣衛生局 開辦「運動營養班」助銀髮族重拾健康
南華大學運動與健康促進學士學位學程與嘉義縣衛生局合作，針對骨質疏鬆及肌少症高風險者開設「骨鬆肌少高風險運動營養班」，透過整合性運動課程改善學員的身體組成與體適能，並培養規律運動習慣。第一期10個班，學員160人，平均年齡約63歲，期間雖遭遇風災，學員出席率仍達8成。六腳班學員1個月走70萬9581步的紀錄奪冠。
課程包括大重量阻力訓練、複合健走、混合運動、太極八段錦、自主練習等多元運動方式，搭配高蛋白及高鈣飲品，成功提升學員的肌肉量、平衡能力、柔軟度及心肺適能等多項指標。數據顯示，學員的體重平均下降0.53公斤，肌肉質量指數(SMI)提升0.04 kg/m²，全身肌肉重(SMM)增加0.23公斤，握力增加0.95公斤，坐姿體前彎提升1.80公分，原地踏步平均增加8.99步。六腳班學員更以1個月走了70萬9581步的紀錄奪冠。
運動與健康促進學士學位學程主任許伯陽表示，密集的3個月課程有效改善學員的健康狀況，同時感謝各衛生所護理長、志工以及指導員的全力支持。
南華大學校長高俊雄指出，此次計畫亮點在於首次引入夜間班及混合運動課程，更符合不同年齡層的需求。未來將持續推廣規律運動習慣，使運動融入日常生活，為嘉義縣民眾健康福祉貢獻力量。
