2026台南古都馬拉松迎20周年 總獎金100萬元

「2026台南古都國際半程馬拉松」明年迎來20周年里程碑，又逢馬年，台南市政府祭出100萬元總獎金，今天下午2時30分開放報名至11月2日截止。這次賽事首度推出「學生組(10K)」，開放國、高中在校生挑戰，爭取最高獎金5000元，還新增「健康休閒體驗組(5K)」，鼓勵100名身心障礙跑者一起參與，只需繳交500元保證金，即可免報名費一起參賽，共創榮耀。

市長黃偉哲表示，台南古都國際半程馬拉松向來以「賽道沿線古蹟密度最高」及「補給站融入豐盛特色小吃」聞名，本屆賽事主題為「穿越古今X奔向未來」，誠摯邀請國內外跑者齊聚臺南，共同挑戰。今年年初的賽事吸引2萬4800多人報名，締造人數最多新紀錄，明年逢20周年又是馬年，相信人數會超過今年，再寫新紀錄。

立委陳亭妃也來參加報名啟動儀式，她說，每次古都馬都是熱情滿滿，相信今年也會秒殺，希望古都國際半程馬拉松能有更多不一樣的特色，吸引更多海內外跑者來參賽。

今年賽事增加國、高中組，許多國高中生已展開訓練，準備接受不一樣的挑戰。來自中山國中、新市國中等校的學生說，因明年有國、高中組且又有獎金，讓自己更有接受挑戰的毅力，也希望藉此提升自己的訓練動力，對長跑有更深的想法。

2026賽事共分為半程馬拉松組(21.0975K)、路跑組(10K)、健康休閒組(5K)及健康休閒體驗組(5K)，體育局長陳良乾說，台南古都國際半程馬拉松今年吸引了44個國家，498名國際跑者參與，顯見此賽事已成為國際長跑愛好者交流互動的重要平台。2026年為古都馬拉松20週年，除了具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，體育局也將持續邀請來自不同國家的跑者來台南，透過路跑促進國際交流，讓台南與世界接軌。