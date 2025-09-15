快訊

中藥年產值逾30億 嘉大攜手產業推動台灣中草藥創新應用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大團隊團隊研發的「抗疲勞薑黃康普茶」，已技術移轉予生技公司並正式上市。圖／嘉義大學提供
嘉義大學在教育部的支持下，以「食農產業創新」為核心，積極推動跨域合作與產學聯手，展現了在中草藥應用領域的卓越成果。嘉大不僅開發出多項具市場潛力的產品，還協助台灣中草藥產業實現轉型升級，成功結合大學社會責任與產業貢獻。

目前，台灣中草藥產業正處於轉型的關鍵時期。根據農業部的統計，雖然中草藥材年產值超過30億元，但其中超過9成依賴進口，本土藥用植物栽培面積僅約500公頃。面對國際市場對天然保健產品的龐大需求，如何將台灣豐富的生物多樣性與傳統藥用知識轉化為產業競爭力，是一項重大挑戰。

嘉義大學農藝學系主任許育嘉領導的「中草藥產業創新應用研發團隊」，結合農藝、生化科技、行銷觀光、微生物藥學及生物資源等多領域專家，建立起跨學科合作的典範。團隊從種原蒐集、基原鑑定到栽培技術，逐步建構完整的中草藥研發鏈，為台灣中草藥產業的可持續發展奠定基礎。

在種原保育與品種開發方面，嘉大團隊成功蒐集包括台灣胡椒、覆盆子、白术、茵陳蒿及蓼藍等特色藥用植物，並建立完善的種原庫，成為未來育種改良與商業化的重要資源。同時，示範農場引入低碳栽培與智慧農業技術，透過感測器及物聯網精準監測水肥與環境條件，不僅提升了藥材活性成分的含量，也確保了品質穩定性。此外，團隊還建立了一套基原鑑定技術與成分分析平台，有效辨識藥材真偽及分析活性成分，從而避免混偽流通並保障消費者用藥安全。

在商品化方面，嘉大團隊成功開發出「抗疲勞薑黃康普茶」，並技轉給大地康健生技公司上市，產品結合薑黃的傳統功效與現代發酵科技，獲市場熱烈迴響。此外，嘉大還攜手嘉義中埔藥材班，推出了「台灣青草漢方茶包」及「天仙果茶」。透過現代加工技術與創新設計，這些產品賦予傳統藥材新的價值，不僅提升了市場競爭力，也協助在地農民實現六級化產業升級。

嘉大團隊蒐集台灣本土中草藥種原，逐步建立完整種原庫系統。圖／嘉義大學提供
藉由參與各種生技展覽，讓相關業界與一般民眾能認識團隊所研發的中草藥產品。圖／嘉義大學提供
嘉大團隊建置中草藥示範農場與低碳生產栽培模式。圖／嘉義大學提供
