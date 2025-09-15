遇災難如何反應？南科消防分隊帶師生「玩中學」

南科消防分隊今天與南科實驗中學舉辦防災日演練，師生跟著消防員學習遇到災難時如何正確動作反應，「玩中學、做中學」牢記防災觀念、期待防災教育不再只是口號，能成為習慣與本能。

消防員示範地震發生時「趴下、掩護、穩住」等自保動作，安排實地滅火演練，師生手持滅火器體驗如何「與火面對面」、學習正確有效操作。為確保安全，消防員事先布設水線守護。

南科分隊也結合近期火災案例，提醒師生居家電器應定期檢查，臥室與客廳更要注意用電安全：選購爐具時應優先挑選具熄火安全裝置、溫度感知或異常斷電功能產品，並加裝「連動式火災警報器」，養成隨手檢查是否有「遺留火種」習慣。

消防員也說明防範一氧化碳中毒、瓦斯與卡式爐安全使用與爆竹煙火施放規範，希望多提醒讓大家遠離災害風險。南科分隊表示，希望能一次次扎實演練，讓防災成為師生最自然反應，並將安全意識帶回家庭社區。