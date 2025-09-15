雲縣府下鄉推預立醫療照護諮商 助民眾有尊嚴走完人生最後一程

健保署今年5月起擴大「預立醫療照護諮商費」健保給付對象，雲林縣僅有9家醫療院所提供預立醫療照護諮商，偏鄉民眾簽署不易，今年至今僅164人簽署，雲林縣衛生局為縮短城鄉差距，方便偏鄉民眾諮商，自9月下旬起補助醫療院所深入13個偏鄉辦理至少一場巡迴諮商，並加碼補助65名額，協助偏鄉民眾免負擔完成諮商與簽署。

健保署為尊重病人醫療自主，避免病人在臨終階段飽受無效醫療之苦，去年7月起納入特定疾病住院病人，提供一次性「預立醫療照護諮商」健保給付，鼓勵民眾預立醫療決定。今年5月進一步擴大至65歲以上重大傷病患者，並將服務範圍擴及醫院門診與基層診所。

預立醫療照護諮商費約2千至3500元不等，雲林縣目前雖有9家院所提供預立醫療照護諮商服務，整體簽署數仍不高，考量偏鄉民眾要到醫療院所諮商不便，衛生局去年即首創補助100名偏鄉民眾預立醫療諮商與簽署，全年共簽署433案。

衛生局長曾春美表示，偏鄉交通不便，加上民眾對「善終」概念仍陌生，甚至醫護人員對死亡教育也有不足，都是簽署率低的原因，去年雲林首度補助100名偏鄉民眾，全年共完成433案，今年雖健保條件放寬，但簽署件數未見明顯提升。

為此，衛生局今年將再度補助醫療院所深入林內、古坑、莿桐、二崙、崙背、台西、東勢、褒忠、元長、口湖、四湖、水林、大埤等13鄉鎮巡迴服務，協助有意願民眾完成簽署。

曾春美表示，去年除補助民眾預立醫療決定，也舉辦互動式生命教育課程，有長輩上完課後，留著眼淚告訴講師，不願人生最後無法善終，當場決定參加諮商，今年也將透過「生命自主巷弄前哨站」，結合長照與社區據點推廣生命教育，並規畫講座與種子師資課程，提升醫療人員專業，讓臨終病人能有尊嚴地走完最後一程。