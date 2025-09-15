快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

雲縣府下鄉推預立醫療照護諮商 助民眾有尊嚴走完人生最後一程

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
考量偏鄉民眾要到醫療院所諮商不便，雲林縣衛生局去年即首創補助100名偏鄉民眾預立醫療諮商與簽署，並補助醫療院所下鄉設站方便民眾諮商。圖／雲林縣衛生局提供
考量偏鄉民眾要到醫療院所諮商不便，雲林縣衛生局去年即首創補助100名偏鄉民眾預立醫療諮商與簽署，並補助醫療院所下鄉設站方便民眾諮商。圖／雲林縣衛生局提供

健保署今年5月起擴大「預立醫療照護諮商費」健保給付對象，雲林縣僅有9家醫療院所提供預立醫療照護諮商，偏鄉民眾簽署不易，今年至今僅164人簽署，雲林縣衛生局為縮短城鄉差距，方便偏鄉民眾諮商，自9月下旬起補助醫療院所深入13個偏鄉辦理至少一場巡迴諮商，並加碼補助65名額，協助偏鄉民眾免負擔完成諮商與簽署。

健保署為尊重病人醫療自主，避免病人在臨終階段飽受無效醫療之苦，去年7月起納入特定疾病住院病人，提供一次性「預立醫療照護諮商」健保給付，鼓勵民眾預立醫療決定。今年5月進一步擴大至65歲以上重大傷病患者，並將服務範圍擴及醫院門診與基層診所。

預立醫療照護諮商費約2千至3500元不等，雲林縣目前雖有9家院所提供預立醫療照護諮商服務，整體簽署數仍不高，考量偏鄉民眾要到醫療院所諮商不便，衛生局去年即首創補助100名偏鄉民眾預立醫療諮商與簽署，全年共簽署433案。

衛生局長曾春美表示，偏鄉交通不便，加上民眾對「善終」概念仍陌生，甚至醫護人員對死亡教育也有不足，都是簽署率低的原因，去年雲林首度補助100名偏鄉民眾，全年共完成433案，今年雖健保條件放寬，但簽署件數未見明顯提升。

為此，衛生局今年將再度補助醫療院所深入林內、古坑、莿桐、二崙、崙背、台西、東勢、褒忠、元長、口湖、四湖、水林、大埤等13鄉鎮巡迴服務，協助有意願民眾完成簽署。

曾春美表示，去年除補助民眾預立醫療決定，也舉辦互動式生命教育課程，有長輩上完課後，留著眼淚告訴講師，不願人生最後無法善終，當場決定參加諮商，今年也將透過「生命自主巷弄前哨站」，結合長照與社區據點推廣生命教育，並規畫講座與種子師資課程，提升醫療人員專業，讓臨終病人能有尊嚴地走完最後一程。

雲林縣目前9家可提供預立醫療照護諮商院所，包括台大雲林分院、斗六成大分院、雲林基督教醫院、中國北港附設醫院、若瑟醫院、劉泰成診所、廖寶全診所、好所宅診所及崙背台全診所。相關資訊請上雲林縣衛生局搜尋。

雲林縣衛生局透過「生命自主巷弄前哨站」，結合長照與社區據點推廣生命教育。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局透過「生命自主巷弄前哨站」，結合長照與社區據點推廣生命教育。圖／雲林縣衛生局提供

雲林 偏鄉 衛生局

延伸閱讀

全台最「胖」縣市辦減重比賽逾6千人報名 最重高達161公斤

雲林建構失智友善社區 借助科技活化大腦降低風險

雲林偏鄉牙科沙漠 縣府砸1200萬在學校打造牙科診所

家族與民進黨關係深厚！陳亮妤將掌健保署 2年內從醫院主任高升首長

相關新聞

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

國光客運全面停駛並撤出西螺轉運站。西螺、二崙、崙背等地鄉親擔心搭車不方便，立委劉建國經與公路局、西螺鎮公所、統聯客運會商...

南華大學攜手嘉義縣衛生局 開辦「運動營養班」助銀髮族重拾健康

南華大學運動與健康促進學士學位學程與嘉義縣衛生局合作，針對骨質疏鬆及肌少症高風險者開設「骨鬆肌少高風險運動營養班」，透過...

中藥年產值逾30億 嘉大攜手產業推動台灣中草藥創新應用

嘉義大學在教育部的支持下，以「食農產業創新」為核心，積極推動跨域合作與產學聯手，展現了在中草藥應用領域的卓越成果。嘉大不...

2026台南古都馬拉松迎20周年 總獎金100萬元

「2026台南古都國際半程馬拉松」明年迎來20周年里程碑，又逢馬年，台南市政府祭出100萬元總獎金，今天下午2時30分開...

遇災難如何反應？南科消防分隊帶師生「玩中學」

南科消防分隊今天與南科實驗中學舉辦防災日演練，師生跟著消防員學習遇到災難時如何正確動作反應，「玩中學、做中學」牢記防災觀...

雲縣府下鄉推預立醫療照護諮商 助民眾有尊嚴走完人生最後一程

健保署今年5月起擴大「預立醫療照護諮商費」健保給付對象，雲林縣僅有9家醫療院所提供預立醫療照護諮商，偏鄉民眾簽署不易，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。