國際數學心算競賽南市119人穿金戴銀 軟實力國際看得見

今年8月的馬來西亞國際數學心算競賽大會、新加坡獅城盃國際數學心算競賽大會、釜山國際心算數學英文拼字大賽，台灣有121名選手穿金戴銀，其中有119人是台南市的學生，市長黃偉哲今天下午表揚他們為國家爭光。

市長黃偉哲勉勵學生，指選手們在準備數學競賽過程中，獲得良好的數學知識，而數學是科學基礎，將來可運用到各項科學研究，包含建築、化學、資訊工程，甚至AI等領域，助益未來的學習及人生規畫。

國際珠算數學聯合會及世界珠心算數學研究會今年8月率領台灣選手，赴海外參賽。教育局指出，台南市的心算、數學好手們眾多，過去曾參與「2024年香港國際數學心算競賽」、「2024馬來西亞雲頂國際珠心算與數學競賽」及「2023年泰國公主盃暨教育部常秘盃國際數學心算競賽大會」競賽成績十分優異，此次比賽各位選手們更是不負眾望，登上國際舞台再創佳績。

教育局長鄭新輝說，南市學生去年在國際數學競賽IMC獲2金、10銀、2銅，另在WMI世界數學邀請賽獲2鑽石、8金、9銀、5銅及1優勝，而今日獲獎的學生們，不僅展現了自我努力不懈的精神，也代表著整體教育團隊用心陪伴與專業指導的成果。未來市府將持續推動數學及科學教育的培育，讓學生不僅具備精熟的數學知能，更培養出運算思維、解決問題能力和團隊合作等核心素養。

國際珠算數學聯合會中華民國總會南區會長黃儷襄表示，往年學生已有在國際舞台表現的經驗，近年參加國際賽都將近十個國家，逾千人參賽，能夠獲獎實屬不易。