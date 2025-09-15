快訊

國際數學心算競賽南市119人穿金戴銀 軟實力國際看得見

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今表揚參加釜山國際心算數學英文拼字大賽獲獎選手。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長黃偉哲今表揚參加釜山國際心算數學英文拼字大賽獲獎選手。記者鄭惠仁／翻攝

今年8月的馬來西亞國際數學心算競賽大會、新加坡獅城盃國際數學心算競賽大會、釜山國際心算數學英文拼字大賽，台灣有121名選手穿金戴銀，其中有119人是台南市的學生，市長黃偉哲今天下午表揚他們為國家爭光。

市長黃偉哲勉勵學生，指選手們在準備數學競賽過程中，獲得良好的數學知識，而數學是科學基礎，將來可運用到各項科學研究，包含建築、化學、資訊工程，甚至AI等領域，助益未來的學習及人生規畫。

國際珠算數學聯合會及世界珠心算數學研究會今年8月率領台灣選手，赴海外參賽。教育局指出，台南市的心算、數學好手們眾多，過去曾參與「2024年香港國際數學心算競賽」、「2024馬來西亞雲頂國際珠心算與數學競賽」及「2023年泰國公主盃暨教育部常秘盃國際數學心算競賽大會」競賽成績十分優異，此次比賽各位選手們更是不負眾望，登上國際舞台再創佳績。

教育局長鄭新輝說，南市學生去年在國際數學競賽IMC獲2金、10銀、2銅，另在WMI世界數學邀請賽獲2鑽石、8金、9銀、5銅及1優勝，而今日獲獎的學生們，不僅展現了自我努力不懈的精神，也代表著整體教育團隊用心陪伴與專業指導的成果。未來市府將持續推動數學及科學教育的培育，讓學生不僅具備精熟的數學知能，更培養出運算思維、解決問題能力和團隊合作等核心素養。

國際珠算數學聯合會中華民國總會南區會長黃儷襄表示，往年學生已有在國際舞台表現的經驗，近年參加國際賽都將近十個國家，逾千人參賽，能夠獲獎實屬不易。

世界珠心算數學研究會會長施明芳指出，南市派出的學生皆是層層選拔出的菁英，將持續用心於培育更多優秀的心算與數學人才，盼望未來能持續在國際舞台發光發熱。

台南市長黃偉哲表今揚參加馬來西亞國際數學心算競賽大會獲獎選手。記者鄭惠仁／翻攝
台南市長黃偉哲表今揚參加馬來西亞國際數學心算競賽大會獲獎選手。記者鄭惠仁／翻攝

