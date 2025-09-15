黃偉哲出訪日本山形市 力薦台南農特產與文化觀光

台南市長黃偉哲受邀前往日本山形市參訪，昨天出席「日本第一芋煮節」，透過台南市農業局在會場設置攤位行銷台南農特產品，並邀請當地民眾多利用高雄－仙台直航班機造訪台南。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲受邀在昨天舉行的「日本第一芋煮節」開幕式致詞，除了代表台南市民感謝山形市各界長期以來對台南的大力支持，還介紹台南的文化、歷史、產業、美食、農特產。

黃偉哲致詞表示，在鄰近山形的仙台開啟與高雄定期直航後，山形市民眾造訪台南更方便，邀請山形民眾到台南體驗文化古都之美，並品嘗多元美食小吃與節令水果。

黃偉哲說，山形市是台南的好朋友，挺台南向來不遺餘力，山形市長佐藤孝弘不僅幾乎每年造訪台南，去年更是兩度造訪，一次是支持台南辦理台灣燈會，另一次則是帶大型市民團前往觀光，為感謝山形支持，這次特別出席山形市年度重要活動「日本第一芋煮節」。

他說，當看到河岸邊超級壯觀的芋煮鍋，以及山形市民攜家帶眷前往參與，內心感到非常雀躍，也特別感謝山形市政府免費讓台南設攤推廣農特產品，希望能夠藉此促成雙方市民更多互動與往來。

台南市政府提供資料指出，台南市與友誼市日本山形市從2017年底締盟起維持緊密互動，在文化、觀光、體育、物產等面向均建立穩健定期交流機制，此次為黃偉哲上任後首次造訪山形市。