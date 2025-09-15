2025全運會選手之夜星光熠熠 歌后天團熱唱張麗善邀全民共享

睽違20年的2025全國運動會在雲林，將於10月18日起6天在虎尾縣立田徑場盛大登場，18日開幕並舉辦選手之夜，邀請鐵肺歌后彭佳慧、蘇慧倫及人氣天團Energy等跨世代卡司輪番演出，精彩可期，今天首場宣傳會為全運熱身，縣府同步完成規畫全運會接駁系統，歡迎全國來觀賽、遊雲林。

全運會將於10月18日開幕，雲林縣府今天在雲林縣立田徑場舉行第1場宣傳會，由縣長張麗善和議長黃凱主持，張麗善表示，這是雲林睽違20年再度承辦的全國最高規格運動賽事，斥資21億元建造的雲林縣立田徑場已啟用，分布各鄉鎮的比賽場地也已修繕，提供最優質的競技舞台，開幕當天將同步舉行盛大的選手之夜，帶動全場氣氛。

她說，選手之夜將邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧、歌壇女神蘇慧倫、嘻哈雙帥高爾宣、派偉俊，新生代女團 GENBLUE幻藍小熊與超人氣團體Ozone，還有歌壇漂亮寶貝陳華等跨世代、跨曲風的卡司組合，象徵著全運會不僅是體育盛會，更是全民共享的文化嘉年華。

張麗善指出，每位選手都是最耀眼的主角，選手之夜不僅是音樂會，更是一場向運動員致敬的晚會；雲林擁有豐富觀光資源和在地美食，歡迎全國民眾當天相約來觀賽、遊雲林，感受雲林多元的魅力，一起見證榮耀與感動的時刻。相關資訊可查詢縣府官網、臉書。

縣府也已完成全運會接駁和停車規畫，交工局表示，田徑場周邊將設兩層管制區，外圈為停車運轉區、內圈為交通管制區。管制範圍包含永興路慢車道、永興南三街、虎興東二路、站前東路等。此外虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街、虎興南路、學府西路則列為禁停區。