台南麻豆魚塭棄置石灰12年未解 國民黨團批：政府失能還是放水？

高雄美濃大峽谷事件，意外翻出台南麻豆魚塭12年前廢棄物一案，台南市議會國民黨團今痛批，總統賴清德在台南市長任內，發生麻豆魚塭石灰廢棄物棄置、學甲與後壁爐碴埋放等案例，相關問題至今仍未完全解決，不僅引發外界關注，更讓台南淪為「種光電、埋爐碴、養綠蟑螂的繁殖場」。

國民黨團指出，台南市非法棄置物總量高達171萬公噸，其中爐碴占41.7％，以學甲爐碴案為例，郭再欽將近30萬公噸爐碴深埋工廠地下，卻僅遭查封3.5億元財產，與其不法獲利21.6億元相比，顯得微不足道；後壁爐碴案同樣造成6.24億元不法獲利，土地後續清理費更高達39億元，龐大的處理費最終將轉嫁給土地業者，凸顯司法與行政的失衡。

針對麻豆魚塭石灰廢棄物案，國民黨團表示，麻豆魚塭廢棄物棄置至今12年仍未清除，監察委員林國明調查更揭露，當年衛星影像早已偵測異常，到底是誰在護航？國民黨團也質疑，究竟是監測系統失能，還是執政黨刻意放水？

國民黨團更痛批，民進黨執政常高喊「愛鄉愛土、清廉勤政」，但事實上卻讓台南、高雄的良田魚塭變質，爐碴與廢棄物長年未清，如今美濃大峽谷事件再度引爆爭議，顯示民進黨中央與地方政府在環保治理上難辭其咎。