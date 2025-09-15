快訊

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺轉運站國光客運停駛，民眾需改往遠在3公里外的交流道附近搭統聯，怨聲四起，立委劉建國與統聯協商允諾調整車次進入轉運站載客。記者蔡維斌／攝影
國光客運全面停駛並撤出西螺轉運站。西螺、二崙、崙背等地鄉親擔心搭車不方便，立委劉建國經與公路局、西螺鎮公所、統聯客運會商，初步達成共識，統聯客運承諾調整車次，部分班車將駛往轉運站載客，並由公路局和鎮公所提優化方案，吸引更多客運進駐。

國光客運停止台南、高雄與屏東等國道路線營運，並於9月8日正式撤出西螺轉運站，造成西螺、二崙、崙背等地區民眾抱怨連連，指國光退出位於西螺市中心的轉運站，以後搭車須移至距離市區達約3公里遠的交流道旁統聯站搭車，實太不方便。

立委劉建國近日邀集公路局主任秘書林義勝、西螺鎮長廖秋萍、統聯客運總經理許凱翔、國光客運副總經理李夢盈等單位代表協商，劉建國表示，國光客運在西螺地區已有2、30年，是當地重要的交通旅運，如今停駛，確對不少民眾帶來不便，期待各方能研商可行方案，以維護民眾搭車便利。

經一番協商，統聯客運承諾調整車次，未來從四湖鄉發車的北上車次，將調整路線行駛進入西螺轉運站。南下車次則以「間隔跳躍」方式，提供部分班次改經西螺轉運站。

公路局也承諾將啟動「轉運站優化2.0計畫」，一個月內提出具體方案並研擬獎勵措施，吸引更多客運進駐西螺轉運站。西螺鎮公所也同步推動轉運站活化，規畫配套優化方案，積極招商，提升轉運站使用效能。

劉建國表示，未來將持續推動「西螺轉運站優化2.0計畫」，讓轉運站不僅恢復功能，更能活化升級，打造更便捷的交通服務。

在雲林西螺行駛達30年的國光客運於本月8日停駛，撤出西螺轉運站走入歷史，民眾抱怨，立委邀集相關單位協商提出對策。記者蔡維斌／翻攝
西螺轉運站國光客運停駛，民眾需改往遠在3公里外的交流道附近搭統聯，怨聲四起，立委劉建國與統聯協商允諾調整車次進入轉運站載客。記者蔡維斌／翻攝
