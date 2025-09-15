七成信眾喊捐出 西螺福興宮今贈6鄉鎮逾300萬元物資

雲林縣西螺福興宮昨天舉辦西螺街蘭盆勝會普度法會，今年登記贊普及超度拔薦的信眾有近萬名，贊普桌次約3千份，7成信眾委託廟方將普度物資捐給弱勢民眾，福興宮今邀集西螺、崙背、二崙、元長、莿桐、林內等6鄉鎮公所及西螺警分局，協助分送市值300多萬元的贊普物資給弱勢家庭。

西螺福興宮董事長楊文鐘率董監事與西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、元長鄉長李明明、林內鄉長劉姿言，以及西螺警分局長閻百川等人，齊聚宮前焚香致意，感謝媽祖太平媽庇佑眾生，也祈求物資能將媽祖慈悲精神擴散到更多需要的角落。

楊文鐘表示，福興宮每年都會將普度後的愛心物資將轉贈低收入戶與邊緣戶，希望媽祖的慈悲化為實際幫助，創造更大的公益價值，今年近3千份普度物資中有7成獲得信眾同意捐出，今天共捐出2200份，總值330萬元，將由6鄉鎮公所及西螺警分局陸續分送弱勢家庭，讓中元普度化為「冥陽兩利」的公益實踐。