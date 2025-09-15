台南永康新化缺下水道 強降雨淹水區市府爭取17.6億改善

台南永康鹽行、新化正新路等地多年來強降雨就積淹水。市府為減少水患民怨公告正規畫新建下水道工程，但永康3處經費預估就要16.3億元、新化一處1.3億元，市府沒經費民眾質疑何時才能改善。

水利局表示，內政部已同意列入「新興計畫4年1,000億元」，只要核准經費就能辦理工程發包。期盼中央能支持加速推動動工，提升永康及新化區排水系統效能。

水利局說，已規畫「永康創意設計園區區外排水工程」經費高達11.5億元，完工後可解決鹽行里、鹽洲里等低窪地區水患。「永康區永康AC幹線雨水下水道新建工程」經費2.8億元，將補強區域內主要幹線排水能力，提升道路側溝銜接與匯流效率。「永康區復興路下水道新建工程」經費2億元，則改善復興路沿線道路雨水下水道不足，降低淹水交通不便與民生損失，三項工程合計16.3億元。

另新化區北側主要依靠A幹線下水道收集雨水，因正新路周邊斷面不足，加上管線密集改善空間有限，因此規畫在民生路234巷增設A2分洪道，將上游流量分流至虎頭溪排水，降低A幹線排洪壓力，工程預估經費高達1.3億元，。

水利局表示，已全力推動相關規畫設計，內政部國土管理署日前派員陸續現場勘查，已同意列入「新興計畫4年1,000億元」，核定後，即可發包開工，讓工程成果能及早發揮效益，紓解永康及新化區部分路段長期積淹水困擾，打造更安全、更宜居的生活環境，守護市民生命財產安全。