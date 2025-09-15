嘉縣番路鄉農會啟動保價收購 與杮農守護阿里山麓甜美滋味

嘉義縣番路鄉農會今天啟動新一年度的柿餅加工季，今年因連續風災導致柿子產量大幅減少，農會以「保價收購」措施，為在地柿農提供堅實後盾，讓農民在天災陰影下仍能安心投入生產，繼續守護這份屬於阿里山麓的甜美滋味。

番路鄉柿子栽培面積約200公頃，依每公頃正常產量3萬台斤估算，整體可達600萬台斤，但受氣候影響，今年收成率僅約4成，實際收購量約240萬台斤。

總幹事趙幸芳表示，柿子是番路最重要的產業，也是許多農友一整年的心血，今年試辦柿青保價收購制度，與12名柿園管理較用心、品質穩定的農友合作簽約依果實大小分級收購，大果23元、中果20元、小果13元。希望透過這樣的保價收購機制，不只保障農友的基本收益，更讓大家放心用心栽培，未來也會逐步擴大參與，讓番路的柿子產業走得更穩、更長遠。

番路鄉是全台最大的柿子產地，得天獨厚的氣候與土壤條件，孕育出品質優良、香甜可口的牛心柿。經由傳統與現代工法結合，這些柿子化身為遠近馳名的番路柿餅。番路鄉農會採用室內冷熱風交替的恆溫烘乾法，透過「六進六出」的烘乾過程與多次細膩的手工按摩，使柿餅色澤晶瑩、口感柔韌，製作出高品質、衛生的柿餅，深獲消費者青睞。

番路鄉農會近年來除延續傳統柿餅以柿子與柿葉為核心，陸續開發出柿葉茶、柿霜料理包、洗沐浴組，以及結合食農體驗的「柿染食農體驗－柿袋相傳」等多元產品，融合在地特色，成功打造兼具文化底蘊與實用性的伴手禮，為番路柿子產業開啟新的發展契機。

趙幸芳表示，柿子是番路鄉的特色農產，每顆柿果背後都凝聚著農民的辛勞與土地的養分。雖然今年因災情影響產量，但農會與農民之間的信任更加緊密。