快訊

江祖平指控遭下藥性侵偷拍 檢警今搜索帶回三立前副總之子龔益霆

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

聽新聞
0:00 / 0:00

台南麻豆魚塭被棄置石灰十多年 市府澄清…全面督導清理復原

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南麻豆真理大學附近一處魚塭12年前遭傾倒副產石灰，環檢重啟調查。圖／台南社大環境小組召集人黃煥彰提供
台南麻豆真理大學附近一處魚塭12年前遭傾倒副產石灰，環檢重啟調查。圖／台南社大環境小組召集人黃煥彰提供

台南市麻豆真理大學附近一處魚塭，12年前遭傾倒大量台塑生產過程產出衍生物石灰，但至今未清理，遭環團批「不動如山」。南市府今開記者會澄清，自始以來都有在處理，除依法偵辦外，也配合檢方，從速從嚴，依法究責，並要求汙染者落實清理復原。

南市府環保局副局長長陳幸芬表示，麻豆魚塭遭棄置廢棄物案，發生於2013年，因被棄置石灰一度被認為非廢棄物，因此依違反區域計畫法處理。但環境部已在2017年修正，將事業產出物納入廢棄物清理法，視為廢棄物，她並舉例，就如家電是產品，壞了不能用，就是廢棄物，亂丟就違反廢棄物清理法，

2024年底，台南社大環境小組於「環檢警結盟會議」提出麻豆魚塭石灰就是廢棄物，卻未清除，要求重啟調查。今年1月16日環保局現場勘查，4月9日會同農業局及地政局開挖採樣，共檢測8點，結果均屬「一般事業廢棄物」，並無汙染土壤，已在 6 月將全案移送台南地檢署偵辦，並要求責任人立即清理並復原。

市府指出，除了麻豆魚塭遭傾倒台塑副產石灰，另麻豆、左鎮各一處土石場同年間也被傾倒副產石灰5萬餘噸，環保局查獲後依法裁處並累計罰鍰逾7472 萬元。台塑不服提起行政訴訟，歷經10年纏訟，最高行政法院於 2年前判決市府勝訴，確認台塑有改善義務。

去年9 月初已啟動麻豆區石灰廢棄物清理，目前清理約約3.3萬公噸，待進一步驗證；另左鎮區部分正走行政程序，台塑也提出清理計畫書，等完備後可立即清理，並要求責任人全程配合。

市長黃偉哲重申，維護環境正義絕不容妥協，市府對於任何形式的非法傾倒或環境破壞零容忍，將全程監督清理進度，依法追究責任人，確保徹底復原，還給市民乾淨安全的生活環境。

環保局也強調，裁罰只是手段，目的在於督促汙染行為人善盡環境復原責任。市府將持續加速調查、依法送辦並嚴密監督後續復原，堅守環境正義，絕不允許任何人因圖利而犧牲環境與市民健康。

台南市政府今天開記者會說明麻豆真理大學附近一處魚塭12年前遭傾倒副產石灰處理情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天開記者會說明麻豆真理大學附近一處魚塭12年前遭傾倒副產石灰處理情形。記者鄭惠仁／攝影

台南 廢棄物 環保局 黃偉哲 記者會

延伸閱讀

花蓮村民不滿垃圾場火警無人負責 嗆環保局要求給交代

高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

看美濃大峽谷…環團批台南麻豆魚塭被埋石灰12年不動如山

高雄農田濫倒廢棄物不斷死灰復燃 里長：罰款無法遏止

相關新聞

台南麻豆魚塭被棄置石灰十多年 市府澄清…全面督導清理復原

台南市麻豆真理大學附近一處魚塭，12年前遭傾倒大量台塑生產過程產出衍生物石灰，但至今未清理，遭環團批「不動如山」。南市府...

台南永康新化缺下水道 強降雨淹水區市府爭取17.6億改善

台南永康鹽行、新化正新路等地多年來強降雨就積淹水。市府為減少水患民怨公告正規畫新建下水道工程，但永康3處經費預估就要16...

嘉縣番路鄉農會啟動保價收購 與杮農守護阿里山麓甜美滋味

嘉義縣番路鄉農會今天啟動新一年度的柿餅加工季，今年因連續風災導致柿子產量大幅減少，農會以「保價收購」措施，為在地柿農提供...

大士爺祭火化升天 民雄大士爺祭圓滿落幕

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺文化祭，活動最高潮大士爺火化升天，在信眾擁簇巡遊民雄街頭後，昨天深夜在副縣長劉培東、大士爺...

台南安平觀音亭散播大愛 重陽敬老禮金數增倍

台南市安平觀音亭深耕地方，長期協力濟貧、關懷弱勢等慈善救助，每年都會辦理重陽敬老活動，致贈敬老年金，往年限量500份，今...

台南麻豆魚塭埋石灰 挨批12年不動如山

高雄土地盜採砂石、棄置廢棄物案引發民眾關心國土破壞問題，台塑石化公司12年前被查獲逾5萬公噸副產石灰，被非法棄置於台南麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。