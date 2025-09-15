台南麻豆魚塭被棄置石灰十多年 市府澄清…全面督導清理復原

台南市麻豆真理大學附近一處魚塭，12年前遭傾倒大量台塑生產過程產出衍生物石灰，但至今未清理，遭環團批「不動如山」。南市府今開記者會澄清，自始以來都有在處理，除依法偵辦外，也配合檢方，從速從嚴，依法究責，並要求汙染者落實清理復原。

南市府環保局副局長長陳幸芬表示，麻豆魚塭遭棄置廢棄物案，發生於2013年，因被棄置石灰一度被認為非廢棄物，因此依違反區域計畫法處理。但環境部已在2017年修正，將事業產出物納入廢棄物清理法，視為廢棄物，她並舉例，就如家電是產品，壞了不能用，就是廢棄物，亂丟就違反廢棄物清理法，

2024年底，台南社大環境小組於「環檢警結盟會議」提出麻豆魚塭石灰就是廢棄物，卻未清除，要求重啟調查。今年1月16日環保局現場勘查，4月9日會同農業局及地政局開挖採樣，共檢測8點，結果均屬「一般事業廢棄物」，並無汙染土壤，已在 6 月將全案移送台南地檢署偵辦，並要求責任人立即清理並復原。

市府指出，除了麻豆魚塭遭傾倒台塑副產石灰，另麻豆、左鎮各一處土石場同年間也被傾倒副產石灰5萬餘噸，環保局查獲後依法裁處並累計罰鍰逾7472 萬元。台塑不服提起行政訴訟，歷經10年纏訟，最高行政法院於 2年前判決市府勝訴，確認台塑有改善義務。

去年9 月初已啟動麻豆區石灰廢棄物清理，目前清理約約3.3萬公噸，待進一步驗證；另左鎮區部分正走行政程序，台塑也提出清理計畫書，等完備後可立即清理，並要求責任人全程配合。

市長黃偉哲重申，維護環境正義絕不容妥協，市府對於任何形式的非法傾倒或環境破壞零容忍，將全程監督清理進度，依法追究責任人，確保徹底復原，還給市民乾淨安全的生活環境。